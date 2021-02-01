“BBB 21”: “Ganhei um monte de nora”, brinca mãe de Arthur, ex-Mister ES

Desde que entrou no “BBB 21”, o educador físico de Conduru, no Sul do Espírito Santo, está fazendo a cabeça dos internautas que acompanham o reality da Globo. “Já ganhei um monte de nora na internet. Elas falam, mandam mensagem assim: ‘Oi, tia Beatriz. Aqui é sua nora, tudo bem?’ (Risos). Vou demorar um ano e meio para conhecer todas”, brinca a mãe de Arthur Picoli, participante da 21ª edição do programa.
Mas o fato é que o Mister Espírito Santo 2016, que está ganhando título de “príncipe” da 21ª edição do programa no Twitter, é mais que só um rostinho bonito. “Quem olha pode até pensar que ele é machista, grosso... Mas é pelo fato de ele ser grandão, forte, mas isso é questão dos treinos dele, que é uma das paixões que ele tem. Sempre cuidou da alimentação, muito peito de frango, ovo... E sempre amou treinar”, fala Beatriz Louzada Picoli, com exclusividade à coluna.
Em seus discursos na casa mais vigiada do Brasil, Arthur também não está deixando a desejar no lado politicamente correto, que o “BBB” vem exigindo tanto, sobretudo, desde a última edição. “Arthur é grande, mas tem um coração de menino. Às vezes até brincava com ele que ele era meio bobo para algumas coisas, mas acho que ele está indo bem”, fala Beatriz, que confessa estar perdendo noites para ver se o filho está se cuidando longe de casa.
"Esse dia mesmo eu deitei e falei: ‘Não vou assistir’. Aí pensei: ‘Ah, meu Deus, será que ele comeu?’ (Risos). Preocupação de mãe mesmo "
Até por estar acompanhando bem de perto os passos do filho dentro do reality, Beatriz não acha que Arthur irá explodir ou se descontrolar. “Ele é bem tranquilo. Só entra em briga se for para separar”, rebate. E complementa: “Não acho que vá se envolver em polêmica, mas não sei, né? Sempre falo que lá dentro é diferente de como é aqui fora. Eles estão confinados, sem acesso a nada. Os sentimentos ficam diferentes”.
LONGE DA POLÊMICA
E se o próprio brother não se envolveria em polêmicas, aqui fora os internautas se encarregam deste trabalho. A coluna diz isso, sem medo de errar, porque no início da última semana teve prova disso: uma foto que supostamente mostrava a “amizade” entre Arthur e Arcrebiano, os dois capixabas no “BBB 21”, começou a circular como sendo verdadeira. E ainda trazia a ex-BBB Gizelly Bicalho com a dupla.
“Arcrebiano e Arthur não se conheciam. E achei interessante que eles se conectaram na hora que se viram. Não sei o que pode ter sido, mas talvez pelos dois serem do crossfit, terem quase a mesma idade, serem da educação física...”, indaga.
E Beatriz conclui: “Acho que ele entrou no BBB porque queria viver aquilo lá. Ele sempre teve esse sonho, sempre achou interessante e, claro, que se ele for até o fim e ganhar, vai ser muito bom. Mas mesmo que não vá, acho que a visibilidade que ele conseguiu já é enorme”.
O MAIS QUERIDO
Longe deste colunista querer anunciar torcida. Mas aos fatos: em enquete da Gossip do Dia, perfil do Instagram bastante respeitado por quem é do ramo do entretenimento, apontou que Arthur é mais querido que Arcrebiano em se tratando dos dois capixabas no “BBB 21”. Apesar da diferença pouca, a margem para mais ou para menos poderia, por exemplo, definir o resultado de um paredão – se fosse o caso.
Na enquete, Arthur levou 88% “Gosto” e 12% “Não gosto”. Arcrebiano ficou com 83% “Gosto” e 17% “Não gosto”.
Em torno da conexão que os dois já vêm mostrando no confinamento, eles já tiveram uma conversa e prometeram se ajudarem, mutuamente, no jogo. Arthur chegou, inclusive, a dizer que daria imunidade ao conterrâneo se tivesse a oportunidade.