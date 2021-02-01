Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedro Permuy

“BBB 21”: “Ganhei um monte de nora”, brinca mãe de Arthur, ex-Mister ES

"Tia" Beatriz, como tem sido chamada pelas "noras" em mensagens na internet, está orgulhosa de ver o filho no reality da Globo e adianta que ele só entra em polêmica se for para parar uma briga

Públicado em 

01 fev 2021 às 02:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

BBB 21: o educador físico capixaba Arthur Picoli
BBB 21: o educador físico capixaba Arthur Picoli Crédito: TV Globo/Reprodução
Desde que entrou no “BBB 21”, o educador físico de Conduru, no Sul do Espírito Santo, está fazendo a cabeça dos internautas que acompanham o reality da Globo. “Já ganhei um monte de nora na internet. Elas falam, mandam mensagem assim: ‘Oi, tia Beatriz. Aqui é sua nora, tudo bem?’ (Risos). Vou demorar um ano e meio para conhecer todas”, brinca a mãe de Arthur Picoli, participante da 21ª edição do programa.
Nem de Anitta o bonitão conseguiu escapar. Neste domingo (31), um dos assuntos que mais circulou na internet foi o vídeo dos stories que a Poderosa fez pedindo que Arthur, quando sair do reality, mande uma DM (mensagem pelo Instagram) para ela
Mas o fato é que o Mister Espírito Santo 2016, que está ganhando título de “príncipe” da 21ª edição do programa no Twitter, é mais que só um rostinho bonito. “Quem olha pode até pensar que ele é machista, grosso... Mas é pelo fato de ele ser grandão, forte, mas isso é questão dos treinos dele, que é uma das paixões que ele tem. Sempre cuidou da alimentação, muito peito de frango, ovo... E sempre amou treinar”, fala Beatriz Louzada Picoli, com exclusividade à coluna.
Em seus discursos na casa mais vigiada do Brasil, Arthur também não está deixando a desejar no lado politicamente correto, que o “BBB” vem exigindo tanto, sobretudo, desde a última edição. “Arthur é grande, mas tem um coração de menino. Às vezes até brincava com ele que ele era meio bobo para algumas coisas, mas acho que ele está indo bem”, fala Beatriz, que confessa estar perdendo noites para ver se o filho está se cuidando longe de casa.
"Esse dia mesmo eu deitei e falei: ‘Não vou assistir’. Aí pensei: ‘Ah, meu Deus, será que ele comeu?’ (Risos). Preocupação de mãe mesmo "
Beatriz Louzada Picoli - Mãe de Arthur Picoli, do BBB 21
BBB 21: o educador físico capixaba Arthur Picoli e a mãe, Beatriz Louzada Picoli
BBB 21: o educador físico capixaba Arthur Picoli e a mãe, Beatriz Louzada Picoli Crédito: TV Globo/Reprodução
Até por estar acompanhando bem de perto os passos do filho dentro do reality, Beatriz não acha que Arthur irá explodir ou se descontrolar. “Ele é bem tranquilo. Só entra em briga se for para separar”, rebate. E complementa: “Não acho que vá se envolver em polêmica, mas não sei, né? Sempre falo que lá dentro é diferente de como é aqui fora. Eles estão confinados, sem acesso a nada. Os sentimentos ficam diferentes”.

LONGE DA POLÊMICA

E se o próprio brother não se envolveria em polêmicas, aqui fora os internautas se encarregam deste trabalho. A coluna diz isso, sem medo de errar, porque no início da última semana teve prova disso: uma foto que supostamente mostrava a “amizade” entre Arthur e Arcrebiano, os dois capixabas no “BBB 21”, começou a circular como sendo verdadeira. E ainda trazia a ex-BBB Gizelly Bicalho com a dupla.
Mas não passava de uma mentira. O menino apontado como Arcrebiano no clique é um outro rapaz, Daniel Passamani, de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Ele, sim, é amigo de Arthur e de Gizelly e a imagem foi feita em 2017.
“Arcrebiano e Arthur não se conheciam. E achei interessante que eles se conectaram na hora que se viram. Não sei o que pode ter sido, mas talvez pelos dois serem do crossfit, terem quase a mesma idade, serem da educação física...”, indaga.
E Beatriz conclui: “Acho que ele entrou no BBB porque queria viver aquilo lá. Ele sempre teve esse sonho, sempre achou interessante e, claro, que se ele for até o fim e ganhar, vai ser muito bom. Mas mesmo que não vá, acho que a visibilidade que ele conseguiu já é enorme”.
BBB 21: brothers e sisters na primeira festa do reality
BBB 21: brothers e sisters na primeira festa do reality Crédito: TV Globo/Reprodução

O MAIS QUERIDO

Longe deste colunista querer anunciar torcida. Mas aos fatos: em enquete da Gossip do Dia, perfil do Instagram bastante respeitado por quem é do ramo do entretenimento, apontou que Arthur é mais querido que Arcrebiano em se tratando dos dois capixabas no “BBB 21”. Apesar da diferença pouca, a margem para mais ou para menos poderia, por exemplo, definir o resultado de um paredão – se fosse o caso.
Na enquete, Arthur levou 88% “Gosto” e 12% “Não gosto”. Arcrebiano ficou com 83% “Gosto” e 17% “Não gosto”.
Gossip do Dia: enquete de Instagram de fofocas aponta o quão querido é o participante do
Gossip do Dia: enquete de Instagram de fofocas aponta o quão querido é o participante do "BBB 21" Crédito: Reprodução/Instagram @gossipdodia
Gossip do Dia: enquete de Instagram de fofocas aponta o quão querido é o participante do
Gossip do Dia: enquete de Instagram de fofocas aponta o quão querido é o participante do "BBB 21" Crédito: Reprodução/Instagram @gossipdodia
Em torno da conexão que os dois já vêm mostrando no confinamento, eles já tiveram uma conversa e prometeram se ajudarem, mutuamente, no jogo. Arthur chegou, inclusive, a dizer que daria imunidade ao conterrâneo se tivesse a oportunidade.

Veja Também

Amigos? Suposta foto com Arthur e Arcrebiano, do "BBB 21", é fake

“BBB 21”: “Ele não tem vergonha de ser capixaba”, diz mãe de Arcrebiano

Pegador e bonitão! Arcrebiano do “BBB 21” causava no ES, diz amigo do crossfit

LEIA MAIS SOBRE O CASO

"BBB 21": "Vai causar", diz mãe do capixaba Arcrebiano, ex de Maraisa

“BBB 21”: “Era meta de vida”, diz irmã de capixaba Arthur, ex-Mister ES

Ex-BBB capixaba, André Martinelli recusou convite para "BBB" na Europa

“BBB 20”: “Meu pai só não bateu na minha mãe quando morreu”, diz Gizelly

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Tópicos Relacionados

Capixaba celebridades espírito santo Famosos Rede Globo BBB Globoplay BBB 21 Arcrebiano Arthur Picoli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados