“BBB 21”: “Ganhei um monte de nora”, brinca mãe de Arthur, ex-Mister ES

BBB 21: o educador físico capixaba Arthur Picoli Crédito: TV Globo/Reprodução

Mas o fato é que o Mister Espírito Santo 2016, que está ganhando título de “príncipe” da 21ª edição do programa no Twitter, é mais que só um rostinho bonito. “Quem olha pode até pensar que ele é machista, grosso... Mas é pelo fato de ele ser grandão, forte, mas isso é questão dos treinos dele, que é uma das paixões que ele tem. Sempre cuidou da alimentação, muito peito de frango, ovo... E sempre amou treinar”, fala Beatriz Louzada Picoli, com exclusividade à coluna.

Em seus discursos na casa mais vigiada do Brasil, Arthur também não está deixando a desejar no lado politicamente correto, que o “BBB” vem exigindo tanto, sobretudo, desde a última edição. “Arthur é grande, mas tem um coração de menino. Às vezes até brincava com ele que ele era meio bobo para algumas coisas, mas acho que ele está indo bem”, fala Beatriz, que confessa estar perdendo noites para ver se o filho está se cuidando longe de casa.

"Esse dia mesmo eu deitei e falei: ‘Não vou assistir’. Aí pensei: ‘Ah, meu Deus, será que ele comeu?’ (Risos). Preocupação de mãe mesmo " Beatriz Louzada Picoli - Mãe de Arthur Picoli, do BBB 21

BBB 21: o educador físico capixaba Arthur Picoli e a mãe, Beatriz Louzada Picoli Crédito: TV Globo/Reprodução

Até por estar acompanhando bem de perto os passos do filho dentro do reality, Beatriz não acha que Arthur irá explodir ou se descontrolar. “Ele é bem tranquilo. Só entra em briga se for para separar”, rebate. E complementa: “Não acho que vá se envolver em polêmica, mas não sei, né? Sempre falo que lá dentro é diferente de como é aqui fora. Eles estão confinados, sem acesso a nada. Os sentimentos ficam diferentes”.

LONGE DA POLÊMICA

“Arcrebiano e Arthur não se conheciam. E achei interessante que eles se conectaram na hora que se viram. Não sei o que pode ter sido, mas talvez pelos dois serem do crossfit, terem quase a mesma idade, serem da educação física...”, indaga.

E Beatriz conclui: “Acho que ele entrou no BBB porque queria viver aquilo lá. Ele sempre teve esse sonho, sempre achou interessante e, claro, que se ele for até o fim e ganhar, vai ser muito bom. Mas mesmo que não vá, acho que a visibilidade que ele conseguiu já é enorme”.

BBB 21: brothers e sisters na primeira festa do reality Crédito: TV Globo/Reprodução

O MAIS QUERIDO

Longe deste colunista querer anunciar torcida. Mas aos fatos: em enquete da Gossip do Dia, perfil do Instagram bastante respeitado por quem é do ramo do entretenimento, apontou que Arthur é mais querido que Arcrebiano em se tratando dos dois capixabas no “BBB 21”. Apesar da diferença pouca, a margem para mais ou para menos poderia, por exemplo, definir o resultado de um paredão – se fosse o caso.

Na enquete, Arthur levou 88% “Gosto” e 12% “Não gosto”. Arcrebiano ficou com 83% “Gosto” e 17% “Não gosto”.

Gossip do Dia: enquete de Instagram de fofocas aponta o quão querido é o participante do "BBB 21" Crédito: Reprodução/Instagram @gossipdodia

Gossip do Dia: enquete de Instagram de fofocas aponta o quão querido é o participante do "BBB 21" Crédito: Reprodução/Instagram @gossipdodia