Pedro Permuy

“BBB 21”: “Ele não tem vergonha de ser capixaba”, diz mãe de Arcrebiano

Ana Araújo, a "Arcrebimãe", diz que o coach de crossfit tem orgulho de ser capixaba e pensa em comprar apartamento no Espírito Santo

Públicado em 

26 jan 2021 às 12:45
"BBB 21": o educador físico de Vila Velha, Arcrebiano Crédito: TV Globo/Reprodução
Arcrebiano acabou se envolvendo em uma polêmica daquelas na noite desta segunda-feira (25) durante a estreia do “BBB 21”. É que quando foi questionado por Karol Conká de onde era, o modelo respondeu Goiânia, que é onde vive atualmente. No entanto, o brother é natural de Vila Velha, no Espírito Santo.
Apesar de ter explicado, em seguida, que nasceu no Estado e se mudou na adolescência para Goiânia por conta de uma mudança no trabalho do pai, a fala inicial do coach de crossfit foi o suficiente para internautas do Espírito Santo criticarem o bonitão.
“Capixabas unidos contra o Arcrebiano de Goiânia”, escreveu um espectador no Twitter. Outro, na mesma rede social, avaliou: “Arcrebiano falou que é de Goiânia. Pois, os espírito-santenses vão te cancelar agora”.

COM A PALAVRA, "ARCREBIMÃE"

A coluna, que não dorme no ponto, foi logo cedo na manhã desta terça-feira (26) questionar a mãe de Arcrebiano, Ana Araújo, sobre a relação do filho com a terra natal. E ela foi categórica ao afirmar, por telefone, que o educador físico tem orgulho de ser capixaba. “Ele não tem vergonha de ser capixaba. Eu te garanto, eu conheço o meu filho. Ele nunca ia ter vergonha do lugar que ele nasceu”.
E continuou: “Eu sabia que o pessoal ia comentar sobre isso. Mas ele falou, eu ouvi, ‘Eu sou natural de Vila Velha, mas moro em Goiânia há muitos anos’. Meu filho é apaixonado por Vitória, pelo Espírito Santo. Quem falou que não é, mentiu”.
Segundo a “Arcrebimãe” – apelido carinhoso que Ana ganhou na internet há alguns dias –, o modelo pensa até em comprar um imóvel no Estado. “Ele já até falou comigo que se um dia ele pudesse, tivesse como, ele compraria um apartamento em Vitória. A gente veio para Goiânia por causa do trabalho do pai dele e acabamos vindo todos juntos”, finalizou.
Arcrebiano tinha 14 anos quando se mudou com a família para Goiânia. Hoje, tem 29.

Veja Também

Pegador e bonitão! Arcrebiano do “BBB 21” causava no ES, diz amigo do crossfit

Covid-19: muso do Carnaval do bumbum de 116 cm toma vacina no RJ

"BBB 21": ex de Maraisa, capixaba Arcrebiano foi segurança de Marília Mendonça

LEIA MAIS SOBRE O CASO

"BBB 21": Nego Di e Lucas Penteado ganham prova de imunidade

Cleo sobre Fiuk e Juliette no "BBB 21": "Só pensam em sexo"

Arthur, ex-mister capixaba no "BBB 21", diz que come 24 ovos por dia

“BBB 21”: capixaba Arcrebiano, ex de Maraisa, diz que é mulherengo

"BBB 21": Arcrebiano sobre R$ 1,5 milhão: "Participar já é um prêmio"

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carreta tomba e interdita trecho da BR 101 em Alfredo Chaves
Imagem de destaque
Motorista suspeito de atropelar e matar idosa na BR 101 em Jaguaré é preso
Imagem de destaque
No outono, Muqui recebe a 1ª edição do Festival de Inverno em maio

