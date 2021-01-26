“BBB 21”: “Ele não tem vergonha de ser capixaba”, diz mãe de Arcrebiano

Arcrebiano acabou se envolvendo em uma polêmica daquelas na noite desta segunda-feira (25) durante a estreia do “BBB 21”. É que quando foi questionado por Karol Conká de onde era, o modelo respondeu Goiânia, que é onde vive atualmente. No entanto, o brother é natural de Vila Velha, no Espírito Santo.
Apesar de ter explicado, em seguida, que nasceu no Estado e se mudou na adolescência para Goiânia por conta de uma mudança no trabalho do pai, a fala inicial do coach de crossfit foi o suficiente para internautas do Espírito Santo criticarem o bonitão.
“Capixabas unidos contra o Arcrebiano de Goiânia”, escreveu um espectador no Twitter. Outro, na mesma rede social, avaliou: “Arcrebiano falou que é de Goiânia. Pois, os espírito-santenses vão te cancelar agora”.
COM A PALAVRA, "ARCREBIMÃE"
A coluna, que não dorme no ponto, foi logo cedo na manhã desta terça-feira (26) questionar a mãe de Arcrebiano, Ana Araújo, sobre a relação do filho com a terra natal. E ela foi categórica ao afirmar, por telefone, que o educador físico tem orgulho de ser capixaba. “Ele não tem vergonha de ser capixaba. Eu te garanto, eu conheço o meu filho. Ele nunca ia ter vergonha do lugar que ele nasceu”.
E continuou: “Eu sabia que o pessoal ia comentar sobre isso. Mas ele falou, eu ouvi, ‘Eu sou natural de Vila Velha, mas moro em Goiânia há muitos anos’. Meu filho é apaixonado por Vitória, pelo Espírito Santo. Quem falou que não é, mentiu”.
Segundo a “Arcrebimãe” – apelido carinhoso que Ana ganhou na internet há alguns dias –, o modelo pensa até em comprar um imóvel no Estado. “Ele já até falou comigo que se um dia ele pudesse, tivesse como, ele compraria um apartamento em Vitória. A gente veio para Goiânia por causa do trabalho do pai dele e acabamos vindo todos juntos”, finalizou.