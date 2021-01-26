“BBB 21”: capixaba Arcrebiano, ex de Maraisa, diz que é mulherengo

O educador físico também admitiu ser hiperativo, confessou que tem toc e acredita que terá problemas com organização dentro do reality: “Me acho maduro, mas não 100%. Têm coisas que eu não vou entender e vou debater”.

No entanto, dentro da casa mais vigiada do Brasil, não parece que Arcrebiano fará tanta questão de esconder as coisas assim. “Nas festas não vai ter controle. Isso é fato”, disse ele, ainda no vídeo de apresentação, exibido na Globo na estreia do “BBB 21” na noite desta segunda-feira (25).