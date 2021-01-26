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“BBB 21”: capixaba Arcrebiano, ex de Maraisa, diz que é mulherengo

Dentro da casa do reality da Globo, coach de crossfit de Vila Velha abriu o jogo sobre relacionamentos e disse que não terá limite nas festas
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

25 jan 2021 às 22:49

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 22:49

BBB 21: o educador físico de Vila Velha, Arcrebiano, o Bil Araújo
BBB 21: o educador físico de Vila Velha, Arcrebiano, o Bil Araújo Crédito: Globo/João Cotta
Em menos de 10 minutos de estreia do “BBB 21”, Arcrebiano já abriu o jogo sobre seu jeito de lidar com os relacionamentos. “Não sou mulherengo. Mentira, sou sim (risos)”, declarou o coach de crossfit capixaba, que atualmente mora em Goiânia e trabalha como modelo. Ele é ex-namorado de Maraisa, dupla de Maiara. 
Em seguida, no vídeo de apresentação, o bonitão voltou a falar sobre seu nome: “Meu pai errou meu nome. Basicamente, o cara que foi digitar meu nome digitou errado”.

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O educador físico também admitiu ser hiperativo, confessou que tem toc e acredita que terá problemas com organização dentro do reality: “Me acho maduro, mas não 100%. Têm coisas que eu não vou entender e vou debater”.
A Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, já havia adiantado - em entrevistas com a mãe de Arcrebiano, Ana Araújo, e um amigo que praticava crossfit com ele no Espírito Santo - que o capixaba ia “causar”. Os mais chegados do crossfiteiro dizem que, apesar dessa fama toda de pegador, ele é reservado e prefere manter a vida pessoal no maior sigilo possível.

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No entanto, dentro da casa mais vigiada do Brasil, não parece que Arcrebiano fará tanta questão de esconder as coisas assim. “Nas festas não vai ter controle. Isso é fato”, disse ele, ainda no vídeo de apresentação, exibido na Globo na estreia do “BBB 21” na noite desta segunda-feira (25).
Arcrebiano foi direto, no fim da manhã desta segunda (25), para os Estúdios Globo, onde fica a casa oficial do reality. Já Arthur, o outro capixaba no "BBB 21", e os outros participantes que começaram o programa imunizados foram para outra casa, onde devem permanecer nos primeiros dias de atração, conforme Tiago Leifert explicou na abertura da 21ª edição do BBB. 

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