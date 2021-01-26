“BBB 21”: capixaba Arcrebiano, ex de Maraisa, diz que é mulherengo

Em menos de 10 minutos de estreia do “BBB 21”, Arcrebiano já abriu o jogo sobre seu jeito de lidar com os relacionamentos. “Não sou mulherengo. Mentira, sou sim (risos)”, declarou o coach de crossfit capixaba, que atualmente mora em Goiânia e trabalha como modelo. Ele é ex-namorado de Maraisa, dupla de Maiara.
Em seguida, no vídeo de apresentação, o bonitão voltou a falar sobre seu nome: “Meu pai errou meu nome. Basicamente, o cara que foi digitar meu nome digitou errado”.
O educador físico também admitiu ser hiperativo, confessou que tem toc e acredita que terá problemas com organização dentro do reality: “Me acho maduro, mas não 100%. Têm coisas que eu não vou entender e vou debater”.
A Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, já havia adiantado - em entrevistas com a mãe de Arcrebiano, Ana Araújo, e um amigo que praticava crossfit com ele no Espírito Santo - que o capixaba ia “causar”. Os mais chegados do crossfiteiro dizem que, apesar dessa fama toda de pegador, ele é reservado e prefere manter a vida pessoal no maior sigilo possível.
No entanto, dentro da casa mais vigiada do Brasil, não parece que Arcrebiano fará tanta questão de esconder as coisas assim. “Nas festas não vai ter controle. Isso é fato”, disse ele, ainda no vídeo de apresentação, exibido na Globo na estreia do “BBB 21” na noite desta segunda-feira (25).
Arcrebiano foi direto, no fim da manhã desta segunda (25), para os Estúdios Globo, onde fica a casa oficial do reality. Já Arthur, o outro capixaba no "BBB 21", e os outros participantes que começaram o programa imunizados foram para outra casa, onde devem permanecer nos primeiros dias de atração, conforme Tiago Leifert explicou na abertura da 21ª edição do BBB.