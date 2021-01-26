Arthur, ex-mister capixaba no "BBB 21", diz que come 24 ovos por dia

Depois do vídeo de apresentação de Arcrebiano, o outro capixaba do “BBB 21”, ser exibido na estreia do reality da Globo na noite desta segunda-feira (25), foi vez de Arthur Picoli, educador físico de Conduru, no Sul do Espírito Santo, dar as caras na telinha. Ele começou explicando onde nasceu. “Distrito, cidade de três mil habitantes. Passa quatro quebra-molas e atravessa a cidade”, brincou.
E continuou: “Foi uma vida muito simples de sair, pescar, tomar banho de rio... A família do meu pai é mais conhecida na região pelo futebol. Eu cheguei até a jogar profissionalmente no Espírito Santo”. Arthur mora no Rio de Janeiro há cerca de dois anos e também foi Mister Espírito Santo 2016, mesmo ano em que ficou no top 10 no Mister Brasil.
Mas tudo isso Arthur conversou com os outros participantes imunes da primeira semana do reality sem saber direito com quem estava falando. No entanto, ele falava com Projota, um dos participantes do Camarote desta edição. “Vou ter que te perguntar... Eu te conheço de algum lugar”, disse, quando o cantor retrucou: “Projota”. O capixaba então reconheceu: “Ah, sim”.
Durante a gravação de sua apresentação, Arthur também destacou: “Sou extremamente vaidoso. Atualmente sou personal trainer, estou solteiro há 6 anos e moro no Rio de Janeiro”.
A vaidade, inclusive, não é para menos. O bonitão revelou um dos segredos para manter o corpão sarado e entregou a dieta: “Como de 20 a 24 ovos por dia. E falta de comida me deixa estressado”.
O capixaba também prometeu ser bastante resistente nas provas que surgirem durante o programa. E finalizou: “Teremos recorde em provas de resistência. Sou capaz de suportar tudo por um objetivo final”.
Em entrevista à Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, a irmã de Arthur já tinha adiantado um pouco sobre a personalidade do brother e, assim como ela já havia dito, ele corroborou que a sua aparência pode enganar: “Quando batem o olho em mim já falam: ‘Metido, playboy mimado, mas não tem nada disso”.