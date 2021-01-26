Arthur, ex-mister capixaba no "BBB 21", diz que come 24 ovos por dia

BBB 21: o educador físico de Conduru, Arthur Picoli Crédito: Globo/João Cotta

Mas tudo isso Arthur conversou com os outros participantes imunes da primeira semana do reality sem saber direito com quem estava falando. No entanto, ele falava com Projota, um dos participantes do Camarote desta edição. “Vou ter que te perguntar... Eu te conheço de algum lugar”, disse, quando o cantor retrucou: “Projota”. O capixaba então reconheceu: “Ah, sim”.

Durante a gravação de sua apresentação, Arthur também destacou: “Sou extremamente vaidoso. Atualmente sou personal trainer, estou solteiro há 6 anos e moro no Rio de Janeiro”.

A vaidade, inclusive, não é para menos. O bonitão revelou um dos segredos para manter o corpão sarado e entregou a dieta: “Como de 20 a 24 ovos por dia. E falta de comida me deixa estressado”.

O capixaba também prometeu ser bastante resistente nas provas que surgirem durante o programa. E finalizou: “Teremos recorde em provas de resistência. Sou capaz de suportar tudo por um objetivo final”.