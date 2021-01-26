"BBB 21": Arcrebiano diz ser de Goiânia e revolta capixabas: "Vamos cancelar"

Os capixabas podem não saber para quem estão torcendo no "BBB 21", mas parecem ter certeza de que o nome preferido não é mais o de Arcrebiano. Isso porque o capixaba, que nasceu em Vila Velha, chegou ao reality da Globo e disse que é de Goiânia - onde mora atualmente com a família.
Os internautas, no entanto, não perdoaram o deslize. No Twitter, em poucos segundos, centenas de postagens já questionavam a conduta do modelo nos primeiros minutos de programa.
"O Arcrebiano já entrou falando que é de Goiânia e não de Vila Velha. Esse peso a gente não vai carregar", disse um internauta. Outro comentou: "Arcrebiano falou que é de Goiânia, pois os espírito-santenses vamos te cancelar (sic.) agora". Outro também disse: "Arcrebiano já entrou na casa renegando as origens. De Goiânia ata".