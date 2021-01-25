"BBB 21": Pocah, Carla Diaz e Viih Tube lideram em popularidade digital

No BBB 21, Pocah, Carla Diaz e Viih Tube lideram ranking de popularidade digital Crédito: Reprodução/Montagem A Gazeta

Big Brother Brasil 21 começa nesta segunda-feira (25) com Pocah, 26, na liderança do ranking de popularidade digital dentre os 20 participantes do reality show. Ela é seguida pela atriz Carla Diaz, 30, e a youtuber Viih Tube, 20.

A métrica, elaborada pela consultoria Quaest, avalia o desempenho de personalidades nas plataformas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google.

São monitoradas cinco dimensões: fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamento das postagens), valência (reações positivas e negativas às postagens) e presença (número de redes sociais em que a pessoa está ativa).

Um modelo estatístico pondera e calcula a importância de cada dimensão, e os candidatos analisados são posicionados em uma escala de 0 a 100, em que 100 representa o máximo de popularidade. A métrica é relacional, ou seja, varia a depender das personalidades que estejam sendo comparadas.

Pocah inicia o BBB 21 com Índice de Popularidade Digital (IPD) de 64,1. Na sequência, Carla Diaz apresenta 57,7; e Viih Tube, 54. Projota com 49, 8, e Fiuk com 49, 1 completam o topo do ranking. Três deles foram escolhidos, por votação no site oficial do reality, como preferidos do público: Fiuk (15%), Viih Tube (12%) e Projota (11%).

Como o programa ainda não começou é natural que os participantes famosos do BBB21 apresentem maior popularidade nas redes -o que pode mudar ao longo dos cem dias de atração. Por isso, os primeiros lugares do ranking são dominados pelos integrantes do grupo Camarote. O professor João Luiz, do grupo Pipoca (composto por anônimos), é a exceção. Com IPD 16,5, ele ocupa o 10º lugar na lista, à frente do ator Lucas Penteado, com 16,3.

Na última quinta (21), João Luiz virou assunto nas redes sociais porque fãs de Taylor Swift, Ariana Grande e Camila Cabello descobriram no Twitter do professor comentários críticos dele sobre as cantoras.

Além dele, entre os anônimos da casa, Arthur Picoli com 16,2, e Thaís Braz com 15,9, ficaram entre as melhores colocações no ranking em 12º e 13º lugar, respectivamente. Entre os anônimos, Arthur também ficou entre os favoritos do público em votação no site do BBB 21, com 13% dos votos, ao lado de Juliette (13%) e Lumena (18%).

CONFIRA O RANKING DE POPULARIDADE DIGITAL DOS PARTICIPANTES DO BBB 21