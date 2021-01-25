Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira o ranking

"BBB 21": Pocah, Carla Diaz e Viih Tube lideram em popularidade digital

O Big Brother Brasil 21 começa nesta segunda-feira (25) com Pocah, 26, na liderança do ranking de popularidade digital dentre os 20 participantes do reality show. Ela é seguida pela atriz Carla Diaz, 30, e a youtuber Viih Tube, 20.

Publicado em 

25 jan 2021 às 18:54

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 18:54

No BBB 21, Pocah, Carla Diaz e Viih Tube lideram ranking de popularidade digital
No BBB 21, Pocah, Carla Diaz e Viih Tube lideram ranking de popularidade digital Crédito: Reprodução/Montagem A Gazeta
Big Brother Brasil 21 começa nesta segunda-feira (25) com Pocah, 26, na liderança do ranking de popularidade digital dentre os 20 participantes do reality show. Ela é seguida pela atriz Carla Diaz, 30, e a youtuber Viih Tube, 20.
A métrica, elaborada pela consultoria Quaest, avalia o desempenho de personalidades nas plataformas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google.

Veja Também

"BBB 21": Arcrebiano sobre R$ 1,5 milhão: "Participar já é um prêmio"

"Me vejo preparado para competir", diz Arthur, capixaba no "BBB 21"

Participantes do "BBB 21" seguem em carreata para os Estúdios Globo

São monitoradas cinco dimensões: fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamento das postagens), valência (reações positivas e negativas às postagens) e presença (número de redes sociais em que a pessoa está ativa).
Um modelo estatístico pondera e calcula a importância de cada dimensão, e os candidatos analisados são posicionados em uma escala de 0 a 100, em que 100 representa o máximo de popularidade. A métrica é relacional, ou seja, varia a depender das personalidades que estejam sendo comparadas.
Pocah inicia o BBB 21 com Índice de Popularidade Digital (IPD) de 64,1. Na sequência, Carla Diaz apresenta 57,7; e Viih Tube, 54. Projota com 49, 8, e Fiuk com 49, 1 completam o topo do ranking. Três deles foram escolhidos, por votação no site oficial do reality, como preferidos do público: Fiuk (15%), Viih Tube (12%) e Projota (11%).

Veja Também

"BBB21": Fiuk e Lumena confirmam favoritismo e ganham imunidade

Personal trainer capixaba conquista imunidade na primeira semana do BBB 21

Pegador e bonitão! Arcrebiano do “BBB 21” causava no ES, diz amigo do crossfit

Como o programa ainda não começou é natural que os participantes famosos do BBB21 apresentem maior popularidade nas redes -o que pode mudar ao longo dos cem dias de atração. Por isso, os primeiros lugares do ranking são dominados pelos integrantes do grupo Camarote. O professor João Luiz, do grupo Pipoca (composto por anônimos), é a exceção. Com IPD 16,5, ele ocupa o 10º lugar na lista, à frente do ator Lucas Penteado, com 16,3.
Na última quinta (21), João Luiz virou assunto nas redes sociais porque fãs de Taylor Swift, Ariana Grande e Camila Cabello descobriram no Twitter do professor comentários críticos dele sobre as cantoras.
Além dele, entre os anônimos da casa, Arthur Picoli com 16,2, e Thaís Braz com 15,9, ficaram entre as melhores colocações no ranking em 12º e 13º lugar, respectivamente. Entre os anônimos, Arthur também ficou entre os favoritos do público em votação no site do BBB 21, com 13% dos votos, ao lado de Juliette (13%) e Lumena (18%).

CONFIRA O RANKING DE POPULARIDADE DIGITAL DOS PARTICIPANTES DO BBB 21

  1. Pocah com 64,1
  2. Carla Diaz com 57,7
  3. Viih Tube com 54
  4. Projota com 49,8
  5. Fiuk com 49,1
  6. Camilla de Lucas com 46,7
  7. Karol Conká com 24,9
  8. Rodolffo com 23,9
  9. Nego Di com 22,6
  10. João Luiz com 16,5
  11. Lucas Penteado com 16,3
  12. Arthur Picoli com 16,2
  13. Thaís Braz com 15,9
  14. Acrebiano com 14
  15. Lumena com 13,9
  16. Juliette com 13,9
  17. Kerline com 13,5
  18. Caio com 13,3
  19. Gilberto com 13,1
  20. Sarah com 13

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados