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9h de prova

"BBB 21": Nego Di e Lucas Penteado ganham prova de imunidade

Dupla ganhou depois de Gilberto e Sarah serem eliminados por um erro da sister. A prova durou quase 9h e foi a primeira desta temporada do reality da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2021 às 08:50

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 08:50

"BBB 21": Nego Di e Lucas Penteado durante a prova de imunidade Crédito: TV Globo/Reprodução
Acabou! Depois de quase 9h de prova, Nego Di e Lucas Penteado foram os últimos a deixarem o primeiro teste de resistência do "BBB 21", e, por isso, foram os vencedores deste primeiro desafio. A prova começou na noite desta segunda-feira (25) e só foi acabar por volta das 8h30 desta terça (26). 
A dupla, agora, conquista imunidade na primeira semana e, por isso, não pode ser indicada ao paredão, assim como os outros seis participantes mais votados pelo Gshow, que estão confinados em outra casa que não é a "oficial" do reality da Globo. 

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Nego e Lucas pleiteavam o prêmio com Gilberto e Sarah, mas a sister acabou trocando parte da sistemática da prova, errou um produto e foi eliminada. Depois do erro, os dois choraram muito. 

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