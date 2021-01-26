"BBB 21": Nego Di e Lucas Penteado ganham prova de imunidade

Acabou! Depois de quase 9h de prova, Nego Di e Lucas Penteado foram os últimos a deixarem o primeiro teste de resistência do "BBB 21", e, por isso, foram os vencedores deste primeiro desafio. A prova começou na noite desta segunda-feira (25) e só foi acabar por volta das 8h30 desta terça (26).
A dupla, agora, conquista imunidade na primeira semana e, por isso, não pode ser indicada ao paredão, assim como os outros seis participantes mais votados pelo Gshow, que estão confinados em outra casa que não é a "oficial" do reality da Globo.
Nego e Lucas pleiteavam o prêmio com Gilberto e Sarah, mas a sister acabou trocando parte da sistemática da prova, errou um produto e foi eliminada. Depois do erro, os dois choraram muito.