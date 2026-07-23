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Polícia

Operação Tempo Fechado mira tráfico e homicídios em Piúma e prende suspeitos

Ação das polícias Civil e Militar cumpre 15 mandados no bairro Céu Azul nesta quinta-feira (23); armas e drogas também foram apreendidas

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 10:54

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 jul 2026 às 10:54
Operação Tempo Fechado cumpre mandados de prisão e buscas em Piúma
Operação Tempo Fechado cumpre mandados de prisão e buscas em Piúma Polícia Civil

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, realiza na manhã desta quinta-feira (23) a Operação Tempo Fechado para combater o tráfico de drogas e crimes de homicídio em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. 


Segundo a Delegacia de Piúma, a ação tem como principal objetivo cumprir 13 mandados de busca e apreensão domiciliar e dois mandados de prisão no bairro Céu Azul.


Até o momento, duas pessoas foram presas e houve apreensão de armas e drogas, informou a Polícia Civil. Os mandados de prisão foram expedidos durante investigações relacionadas a homicídios na região. Já os mandados de busca e apreensão têm o objetivo de reunir provas para apurar crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse e porte ilegal de arma de fogo.


De acordo com a polícia, o nome da operação faz alusão ao contraste com o nome do bairro, Céu Azul, simbolizando o fechamento do cerco ao crime organizado e a intensificação das ações de segurança pública na região.


A operação mobiliza mais de 80 policiais, entre equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, incluindo efetivos do Batalhão de Missões Especiais (BME), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), da Força Tática, do Canil e de outras unidades da Região Sul do Estado. 


As diligências continuam e a operação segue em andamento.

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