Operação Tempo Fechado mira tráfico e homicídios em Piúma e prende suspeitos

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, realiza na manhã desta quinta-feira (23) a Operação Tempo Fechado para combater o tráfico de drogas e crimes de homicídio em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo.





Segundo a Delegacia de Piúma, a ação tem como principal objetivo cumprir 13 mandados de busca e apreensão domiciliar e dois mandados de prisão no bairro Céu Azul.





Até o momento, duas pessoas foram presas e houve apreensão de armas e drogas, informou a Polícia Civil. Os mandados de prisão foram expedidos durante investigações relacionadas a homicídios na região. Já os mandados de busca e apreensão têm o objetivo de reunir provas para apurar crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse e porte ilegal de arma de fogo.





De acordo com a polícia, o nome da operação faz alusão ao contraste com o nome do bairro, Céu Azul, simbolizando o fechamento do cerco ao crime organizado e a intensificação das ações de segurança pública na região.





A operação mobiliza mais de 80 policiais, entre equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, incluindo efetivos do Batalhão de Missões Especiais (BME), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), da Força Tática, do Canil e de outras unidades da Região Sul do Estado.





As diligências continuam e a operação segue em andamento.