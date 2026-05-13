Motoboy é baleado e suspeito foge após discussão em Piúma

Um motoboy de 25 anos foi baleado no bairro Jardim Maily, em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (12). Após ser socorrido pelo Samu/192, ele contou para a Polícia Militar que um suspeito vestido com roupas pretas chegou em uma motocicleta e atirou, fugindo em seguida.





O jovem ressaltou que havia sido ameaçado de morte durante uma discussão com outro homem ocorrida dias antes do crime. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.





A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.