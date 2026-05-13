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Motoboy é baleado e suspeito foge após discussão em Piúma

Vítima de 25 anos contou que havia sido ameaçada de morte durante uma discussão ocorrida dias antes do crime

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 16:24

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

13 mai 2026 às 16:24

Um motoboy de 25 anos foi baleado no bairro Jardim Maily, em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (12). Após ser socorrido pelo Samu/192, ele contou para a Polícia Militar que um suspeito vestido com roupas pretas chegou em uma motocicleta e atirou, fugindo em seguida. 


O jovem ressaltou que havia sido ameaçado de morte durante uma discussão com outro homem ocorrida dias antes do crime. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.


A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. 

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