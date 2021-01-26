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Fãs shipparam!

Cleo sobre Fiuk e Juliette no "BBB 21": "Só pensam em sexo"

Filha de Gloria Pires e Fábio Jr foi falar sobre o desempenho do irmão, Fiuk, nas primeiras horas de reality da Globo pela internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2021 às 08:29

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 08:29

Fábio Jr e os filhos, Cleo Pires e Fiuk
Fábio Jr e os filhos, Cleo Pires e Fiuk Crédito: Reprodução/Instagram @fiuk
Cleo acompanhou a estreia do "BBB 21" de pertinho na noite desta segunda (25) e foi às redes sociais para falar sobre as primeiras impressões do irmão, Fiuk, no reality da Globo. 
Depois de os fãs começarem a comentar sobre o entrosamento do ator com Juliette dentro da casa, Cleo abriu o jogo: "Gente, vcês só pensam em sexo. Meu irmão é carinhoso, não quer dizer que ele esteja dando em cima de alguém".
E continuou: "Corta, ele pega a menina. Eu conheço ele, ele é muito carinho, mesmo. Pode ser que role? Pode ser que sim. Porém, ele não estava dando em cima dela, quero deixar claro".

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A filha de Gloria Pires e Fábio Jr ainda terminou: "Meu irmão já ficou melhor amigo, é isso. Meu Deus! Eu não estou preparada para ver o meu irmão no BBB". 

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