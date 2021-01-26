Cleo sobre Fiuk e Juliette no "BBB 21": "Só pensam em sexo"

Fábio Jr e os filhos, Cleo Pires e Fiuk Crédito: Reprodução/Instagram @fiuk

Cleo acompanhou a estreia do " BBB 21 " de pertinho na noite desta segunda (25) e foi às redes sociais para falar sobre as primeiras impressões do irmão, Fiuk , no reality da Globo.

Depois de os fãs começarem a comentar sobre o entrosamento do ator com Juliette dentro da casa, Cleo abriu o jogo: "Gente, vcês só pensam em sexo. Meu irmão é carinhoso, não quer dizer que ele esteja dando em cima de alguém".

E continuou: "Corta, ele pega a menina. Eu conheço ele, ele é muito carinho, mesmo. Pode ser que role? Pode ser que sim. Porém, ele não estava dando em cima dela, quero deixar claro".