Amigos? Suposta foto com Arthur e Arcrebiano, do "BBB 21", é fake Crédito: Reprodução/Twitter

Uma foto que mostra a ex-BBB Gizelly Bicalho em um show de Zé Neto e Cristiano, em 2017, em Piúma, acabou viralizando na internet nesta quarta-feira (27). No clique, a advogada de Vitória posou ao lado de amigos. No entanto, dois deles chamaram a atenção dos internautas: Arthur e Arcrebiano (ou alguém que seria o modelo) – os dois capixabas que estão no " BBB 21 ".

A imagem só reforçou a tese de que os dois representantes do Espírito Santo nesta edição do reality da Globo não só se conhecem como são amigos, boato que vem gerando cada vez mais polêmica na web. Juntos na casa mais vigiada do Brasil desde esta terça-feira (26), até agora, nenhum dos educadores físicos (eles têm a mesma profissão) deu a entender que conhecia o colega de confinamento.

Mas sobre a foto, caro leitor, não é bem o que pode parecer.

A coluna, que não é boba nem nada, foi atrás de saber se, realmente, se tratava de Arcrebiano no clique, já que o rapaz apontado supostamente como sendo o modelo está sem barba, por isso acabou não ficando tão parecido com a imagem que temos hoje do bonitão . E eis que a fanfic (gíria para se referir a uma história inventada) caiu por terra no fim da noite desta quarta-feira.

O homem apontado como Arcrebiano no clique é, na verdade, o publicitário e fotógrafo Daniel Passamani, de 27 anos, que mora em Castelo , no Sul do Espírito Santo – relativamente próximo do distrito de Conduru, de onde Arthur é natural.

Amigos? Suposta foto com Arthur e Arcrebiano, do "BBB 21", é fake Crédito: Reprodução/Instagram @fabiannaminelli

"Comecei a ver as fotos e não entendi nada. Sou eu! Essa foto é antiga, de uns verões atrás. Sou amigo da Gizelly e do Arthur, sim, e o clique é de um show que fomos com outros amigos", fala ele, que nega que Arcrebiano faça parte do círculo de amizade.

Uma das meninas que também está na foto é a consultora capilar Fabianna Minelli. Ela, inclusive, foi quem postou a foto original à época que o clique foi feito. Em seu Instagram, a imagem está com Daniel marcado no lugar do homem que foi apontado como Arcrebiano anteriormente.

Amigos? Suposta foto com Arthur e Arcrebiano, do "BBB 21", é fake Crédito: Reprodução/Instagram @fabiannaminelli