Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedro Permuy

Amigos? Suposta foto com Arthur e Arcrebiano, do "BBB 21", é fake

Imagem é de 2017 e, além dos capixabas do "BBB 21", a ex-BBB Gizelly Bicalho também posou para o clique. Foto é de um show de Zé Neto e Cristiano em Piúma

Públicado em 

28 jan 2021 às 00:04
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Amigos? Suposta foto com Arthur e Arcrebiano, do
Amigos? Suposta foto com Arthur e Arcrebiano, do "BBB 21", é fake Crédito: Reprodução/Twitter
Uma foto que mostra a ex-BBB Gizelly Bicalho em um show de Zé Neto e Cristiano, em 2017, em Piúma, acabou viralizando na internet nesta quarta-feira (27). No clique, a advogada de Vitória posou ao lado de amigos. No entanto, dois deles chamaram a atenção dos internautas: Arthur e Arcrebiano (ou alguém que seria o modelo) – os dois capixabas que estão no "BBB 21". 
A imagem só reforçou a tese de que os dois representantes do Espírito Santo nesta edição do reality da Globo não só se conhecem como são amigos, boato que vem gerando cada vez mais polêmica na web. Juntos na casa mais vigiada do Brasil desde esta terça-feira (26), até agora, nenhum dos educadores físicos (eles têm a mesma profissão) deu a entender que conhecia o colega de confinamento. 
Mas sobre a foto, caro leitor, não é bem o que pode parecer. 
A coluna, que não é boba nem nada, foi atrás de saber se, realmente, se tratava de Arcrebiano no clique, já que o rapaz apontado supostamente como sendo o modelo está sem barba, por isso acabou não ficando tão parecido com a imagem que temos hoje do bonitão. E eis que a fanfic (gíria para se referir a uma história inventada) caiu por terra no fim da noite desta quarta-feira. 
O homem apontado como Arcrebiano no clique é, na verdade, o publicitário e fotógrafo Daniel Passamani, de 27 anos, que mora em Castelo, no Sul do Espírito Santo – relativamente próximo do distrito de Conduru, de onde Arthur é natural.
Amigos? Suposta foto com Arthur e Arcrebiano, do
Amigos? Suposta foto com Arthur e Arcrebiano, do "BBB 21", é fake Crédito: Reprodução/Instagram @fabiannaminelli
"Comecei a ver as fotos e não entendi nada. Sou eu! Essa foto é antiga, de uns verões atrás. Sou amigo da Gizelly e do Arthur, sim, e o clique é de um show que fomos com outros amigos", fala ele, que nega que Arcrebiano faça parte do círculo de amizade. 
Uma das meninas que também está na foto é a consultora capilar Fabianna Minelli. Ela, inclusive, foi quem postou a foto original à época que o clique foi feito. Em seu Instagram, a imagem está com Daniel marcado no lugar do homem que foi apontado como Arcrebiano anteriormente.
Amigos? Suposta foto com Arthur e Arcrebiano, do
Amigos? Suposta foto com Arthur e Arcrebiano, do "BBB 21", é fake Crédito: Reprodução/Instagram @fabiannaminelli
Também na rede social de fotos, o perfil do publicitário não tem o clique completo publicado, mas possui uma imagem em que ele aparece sozinho com a mesma roupa em que está na foto que viralizou do show, com a legenda: "De ontem para o show de Zé Neto e Cristiano". Essa postagem foi ao ar no dia 21 de janeiro de 2017. 

Veja Também

“BBB 21”: “Ele não tem vergonha de ser capixaba”, diz mãe de Arcrebiano

Pegador e bonitão! Arcrebiano do “BBB 21” causava no ES, diz amigo do crossfit

"BBB 21": ex de Maraisa, capixaba Arcrebiano foi segurança de Marília Mendonça

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Fiuk não quer romance no "BBB 21" e chora ao ouvir Harry Styles

Lembra dele? Rato Genilson do BBB 20 ganha homenagem no BBB 21: "Lenda"

"BBB 21": Carla Diaz cai no choro ao relembrar luta contra câncer

Cleo sobre Fiuk e Juliette no "BBB 21": "Só pensam em sexo"

Arthur, ex-mister capixaba no "BBB 21", diz que come 24 ovos por dia

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Tópicos Relacionados

Capixaba celebridades espírito santo Famosos Rede Globo BBB Globoplay Boninho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados