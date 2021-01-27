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Tiago Leifert mostrou

Lembra dele? Rato Genilson do BBB 20 ganha homenagem no BBB 21: "Lenda"

Animal foi flagrado em uma ocasião na cozinha do BBB 20 e ganhou até nome de fãs do reality da Globo. Neste ano, Genilson é parte do décor da casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2021 às 09:29

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 09:29

Lembra dele? Rato Genilson do BBB 20 ganha homenagem no BBB 21:
Lembra dele? Rato Genilson do BBB 20 ganha homenagem no BBB 21: "Lenda" Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoleifert/Montagem A GAZETA
Tiago Leifert, apresentador do "BBB 21", tirou alguns stories para mostrar uma homenagem merecida que Boninho decidiu fazer em um dos quartos da casa mais vigiada do Brasil. Em referência à edição do reality da Globo do ano passado, esculturas do rato Genilson foram colocadas em um dos cômodos. 

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Para quem não lembra, Genilson foi o nome que a internet deu a um rato que apareceu na cozinha do "BBB 20" em uma madrugada. É claro que não demorou muito para a web reagir e o animal acabou ganhando, na ocasião, até perfil no Instagram. 

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O apresentador do programa mostrou algumas fotos do bichinho em seu Instagram e adiantou a decoração deste cômodo. "Ainda não perceberam, mas no quarto há uma homenagem a um personagem do BBB20. A lenda. Genilson. O museu do patrimônio de Genilson, Curicica, Brasil", escreveu Tiago. 
Lembra dele? Rato Genilson do BBB 20 ganha homenagem no BBB 21:
Lembra dele? Rato Genilson do BBB 20 ganha homenagem no BBB 21: "Lenda" Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoleifert
Lembra dele? Rato Genilson do BBB 20 ganha homenagem no BBB 21:
Lembra dele? Rato Genilson do BBB 20 ganha homenagem no BBB 21: "Lenda" Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoleifert

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