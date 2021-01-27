Lembra dele? Rato Genilson do BBB 20 ganha homenagem no BBB 21: "Lenda"

Tiago Leifert, apresentador do "BBB 21", tirou alguns stories para mostrar uma homenagem merecida que Boninho decidiu fazer em um dos quartos da casa mais vigiada do Brasil. Em referência à edição do reality da Globo do ano passado, esculturas do rato Genilson foram colocadas em um dos cômodos.
Para quem não lembra, Genilson foi o nome que a internet deu a um rato que apareceu na cozinha do "BBB 20" em uma madrugada. É claro que não demorou muito para a web reagir e o animal acabou ganhando, na ocasião, até perfil no Instagram.
O apresentador do programa mostrou algumas fotos do bichinho em seu Instagram e adiantou a decoração deste cômodo. "Ainda não perceberam, mas no quarto há uma homenagem a um personagem do BBB20. A lenda. Genilson. O museu do patrimônio de Genilson, Curicica, Brasil", escreveu Tiago.