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'BBB 20': estátua de macaco surge com mega hair e diverte a web

Item da decoração do reality da Globo já foi 'vítima' do gloss de Flayslane e, agora, ganhou um aplique do mega hair de Rafa Kalimann; web se divertiu e já quer a estátua do macaco na final do 'BBB 20'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 10:59

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 10:59

"BBB 20": estátua de macaco surge com mega hair e diverte a web Crédito: TV Globo/Reprodução
Os confinados que ainda estão no "BBB 20" parecem estar levando a beleza da estátua de um macaco, que fica na sala da casa mais vigiada do Brasil, bastante a sério. Depois de Flayslane, antes de ser eliminada, enfeitar a obra passando gloss nos lábios do bicho, Mari Gonzalez decidiu implantar um pouco de cabelo no item da decoração, também. 
A noiva do também ex-BBB Jonas Sulzbach teria pegado uma faixa das extensões de cabelo de Rafa Kalimann que teria se soltado e pregou o aplique logo acima dos olhos da estátua, que é uma luminária. 
Fotos do enfeite com o cabelo e segurando a lâmpada logo começaram a circular pela web e os fãs se divertiram. 

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"Mari colocou o mega hair da Rafa no macaco da sala do 'BBB'. Esse macaco não tem um minuto de paz (risos)", disse um internauta. Outra fã escreveu: "Eu só queria ser esse macaco, que além de estar na Globo ganha make e mega hair do nada (risos)". Um internauta ainda lembrou: "Quem lembra do gloss?". 

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