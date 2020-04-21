'BBB 20': estátua de macaco surge com mega hair e diverte a web

Os confinados que ainda estão no "BBB 20" parecem estar levando a beleza da estátua de um macaco, que fica na sala da casa mais vigiada do Brasil, bastante a sério. Depois de Flayslane, antes de ser eliminada, enfeitar a obra passando gloss nos lábios do bicho, Mari Gonzalez decidiu implantar um pouco de cabelo no item da decoração, também.
A noiva do também ex-BBB Jonas Sulzbach teria pegado uma faixa das extensões de cabelo de Rafa Kalimann que teria se soltado e pregou o aplique logo acima dos olhos da estátua, que é uma luminária.
Fotos do enfeite com o cabelo e segurando a lâmpada logo começaram a circular pela web e os fãs se divertiram.
"Mari colocou o mega hair da Rafa no macaco da sala do 'BBB'. Esse macaco não tem um minuto de paz (risos)", disse um internauta. Outra fã escreveu: "Eu só queria ser esse macaco, que além de estar na Globo ganha make e mega hair do nada (risos)". Um internauta ainda lembrou: "Quem lembra do gloss?".