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Fãs foram à loucura!

Número do celular de ex-BBB Gizelly vaza e capixaba é 'bombardeada'

Advogada criminalista decidiu trocar de número e anunciou pelo Twitter que vai comprar outro chip ainda nesta terça (21), depois de receber milhares de mensagens de fãs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 09:10

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 09:10

A ex-BBB e advogada criminalista Gizelly Bicalho
A ex-BBB e advogada criminalista Gizelly Bicalho Crédito: AE Produções/Reprodução/Instagram @gizellybicalho
A ex-BBB capixaba Gizelly Bicalho anda sendo bombardeada com mensagens dos fãs de todas as partes do Brasil, mas não só pelo Instagram e Twitter. É que a eliminada do "BBB 20" teve o seu número de celular vazado e milhares de internautas salvaram o contato na agenda para fazerem verdadeiras declarações à criminalista. 
"Furacões, meu número vazou real! Foram tantas mensagens de amor que meu WhatsApp bugou... Amanhã compro outro chip, triste que não posso ler... Amo vocês demais! Vocês são tudo para mim...", escreveu ela, pelo Twitter. 

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A aquisição do novo chip deve ser feita ainda nesta terça (21). Atualmente, Gizelly está em Iúna, no interior do Espírito Santo, com a família

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