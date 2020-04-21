Número do celular de ex-BBB Gizelly vaza e capixaba é 'bombardeada'

A ex-BBB capixaba Gizelly Bicalho anda sendo bombardeada com mensagens dos fãs de todas as partes do Brasil, mas não só pelo Instagram e Twitter. É que a eliminada do "BBB 20" teve o seu número de celular vazado e milhares de internautas salvaram o contato na agenda para fazerem verdadeiras declarações à criminalista.
"Furacões, meu número vazou real! Foram tantas mensagens de amor que meu WhatsApp bugou... Amanhã compro outro chip, triste que não posso ler... Amo vocês demais! Vocês são tudo para mim...", escreveu ela, pelo Twitter.