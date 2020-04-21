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Após 11 anos fora do ar

Boninho anuncia retorno do reality 'No Limite' na Globo

De acordo com o diretor-geral do 'BBB', volta de 'No Limite', após 11 anos, já está na agenda da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 08:59

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 08:59

Zeca Camargo apresenta o reality
Zeca Camargo apresenta o reality "No Limite", na Globo Crédito: TV Globo/Reprodução/Arquivo
Os fãs de "No Limite" já podem comemorar a volta da atração à telinha da Globo! Isso porque o programa, que foi exibido com exclusividade pela emissora pela primeira vez em 2000, ganhará uma nova temporada. 
Segundo informações da revista Caras, a notícia foi dada por Boninho por meio de suas redes sociais. 
O diretor-geral do "BBB" costuma interagir bastante com os fãs pela web e revelou que uma nova temporada do reality já está na agenda da Globo. A última temporada de "No Limite" foi apresentada por Zeca Camargo em 2009. 

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"No Limite" consiste em confinar 20 pessoas em uma ilha praticamente deserta com apenas utensílios básicos de sobrevivência durante três meses. Os participantes são divididos em dois grupos e submetidos a diversas provas temáticas para não serem eliminados do show. 

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