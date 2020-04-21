Boninho anuncia retorno do reality 'No Limite' na Globo

Os fãs de "No Limite" já podem comemorar a volta da atração à telinha da Globo! Isso porque o programa, que foi exibido com exclusividade pela emissora pela primeira vez em 2000, ganhará uma nova temporada.
Segundo informações da revista Caras, a notícia foi dada por Boninho por meio de suas redes sociais.
O diretor-geral do "BBB" costuma interagir bastante com os fãs pela web e revelou que uma nova temporada do reality já está na agenda da Globo. A última temporada de "No Limite" foi apresentada por Zeca Camargo em 2009.
"No Limite" consiste em confinar 20 pessoas em uma ilha praticamente deserta com apenas utensílios básicos de sobrevivência durante três meses. Os participantes são divididos em dois grupos e submetidos a diversas provas temáticas para não serem eliminados do show.