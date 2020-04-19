Ator da Broadway tem perna amputada por complicação do coronavírus

Segundo informações da revista Quem, a notícia do estado de saúde de Nick foi divulgado pela sua própria esposa, Amanda Kloots. "Tivemos notícias difíceis ontem. Resumindo, tivemos problemas com a perna direita de Nick, cujo sangue coagulou logo abaixo de seus dedos. Não deu certo uma cirurgia", disse ela, por meio dos stories do Instagram.