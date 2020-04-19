Ator da Broadway tem perna amputada por complicação do coronavírus

O ator Nick Cordero, de 41 anos, está internado em estado crítico em um hospital dos Estados Unidos e teve até que ter uma das pernas amputadas por conta de complicações que está sofrendo em decorrência do novo coronavírus. O artista é conhecida como astro da Broadway e da TV norte-americana.
Segundo informações da revista Quem, a notícia do estado de saúde de Nick foi divulgado pela sua própria esposa, Amanda Kloots. "Tivemos notícias difíceis ontem. Resumindo, tivemos problemas com a perna direita de Nick, cujo sangue coagulou logo abaixo de seus dedos. Não deu certo uma cirurgia", disse ela, por meio dos stories do Instagram.
"Deixaram ele em aparelhos anticoagulantes, mas acabou gerando novas complicações, como aumento da pressão e hemorragia interna nos seus intestinos. Tiramos ele do anticoagulante, mas a coagulação sanguínea tomou a perna direita dele. Portanto, foi necessário optar pela amputação", finalizou.