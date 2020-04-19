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Estado crítico

Ator da Broadway tem perna amputada por complicação do coronavírus

Nick Cordero, de 41 anos, está internado em hospital dos Estados Unidos em estado crítico e a esposa divulgou os últimos boletins médicos sobre saúde do artista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 09:08

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 09:08

O ator Nick Cordero
O ator Nick Cordero Crédito: Reprodução/Instagram @nickcordero1
O ator Nick Cordero, de 41 anos, está internado em estado crítico em um hospital dos Estados Unidos e teve até que ter uma das pernas amputadas por conta de complicações que está sofrendo em decorrência do novo coronavírus. O artista é conhecida como astro da Broadway e da TV norte-americana. 
Segundo informações da revista Quem, a notícia do estado de saúde de Nick foi divulgado pela sua própria esposa, Amanda Kloots. "Tivemos notícias difíceis ontem. Resumindo, tivemos problemas com a perna direita de Nick, cujo sangue coagulou logo abaixo de seus dedos. Não deu certo uma cirurgia", disse ela, por meio dos stories do Instagram. 

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"Deixaram ele em aparelhos anticoagulantes, mas acabou gerando novas complicações, como aumento da pressão e hemorragia interna nos seus intestinos. Tiramos ele do anticoagulante, mas a coagulação sanguínea tomou a perna direita dele. Portanto, foi necessário optar pela amputação", finalizou. 

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