Prior questiona produção do 'BBB 20': 'Cadê meu ensaio fotográfico?'

Felipe Prior decidiu ir para a web questionar a produção do "BBB 20" sobre algo que o está deixando intrigado.
Cadê meu ensaio fotográfico? Esqueceram de mim?, questionou ele pelo Twitter, rindo da situação.
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Publicado em 19 de Abril de 2020 às 08:47
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