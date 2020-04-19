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Prior questiona produção do 'BBB 20': 'Cadê meu ensaio fotográfico?'

Brother viu os ensaios de Flayslane e Gizelly, eliminadas depois dele, e decidiu ir para o Twitter questionar os organizadores do reality da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 08:47

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 08:47

O ex-BBB Felipe Prior
  Crédito: Reprodução/Instagram @felipeprior
Felipe Prior decidiu ir para a web questionar a produção do "BBB 20" sobre algo que o está deixando intrigado. 
O brother já foi eliminado e duas sisters que saíram da casa mais vigiada do Brasil depois dele (Flayslane e Gizelly) já fizeram ensaio fotográfico. Ele, até agora, nada. 

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Cadê meu ensaio fotográfico? Esqueceram de mim?, questionou ele pelo Twitter, rindo da situação. 
Recentemente, Prior acabou se envolvendo em polêmica ao ser acusado por mulheres de estupro

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