Vídeo: ex-BBB Gizelly é recebida com carreata e 'ganha' carrão no ES

Gizelly Bicalho, eliminada do "BBB 20" na última semana, partiu rumo a Piaçu, no interior do Espírito Santo, na tarde deste domingo (19). Lá, teve uma pequena carreata, foguetes queimados e aproveitou para rever familiares. Depois, seguiu para Iúna, região próxima, e foi recebida com direito até a frota de veículos que ovacionaram a chegada da capixaba.
Usando máscara de proteção por conta da pandemia do novo coronavírus, ela fez vídeos mostrando o trajeto até sua casa. Já no local, ela exibiu sua avó nas redes sociais e outros familiares.
Durante as gravações que foram publicadas em seu Instagram, a Furacão disse que até foguetes marcaram sua chegada ao local.
"GANHOU" UM CARRÃO!
Nos stories, ela também fez questão de mostrar que, se não ganhou um carro dentro do reality, fora do confinamento ela foi "presenteada" com um possante branco e exibiu a verdadeira máquina na web. Mas, de acordo com a mãe da advogada, a produtora rural e empresária Márcia Machado, o veículo foi "dado" por uma amiga só de brincadeira para a Furacão divertir os fãs com o post hilário.
"O carro que ela (Gizelly) tem é outro (risos). Mas nós ficamos muito contentes com a recepção em Iúna e Piaçu. Foi muito emocionante", relata Márcia à reportagem.