Em Piaçu

Vídeo: ex-BBB Gizelly é recebida com carreata e 'ganha' carrão no ES

Depois de cumprir agenda em Vitória, capital do Espírito Santo, a Furacão voltou à sua cidade natal, Piaçu, e teve recepção calorosa dos amigos e familiares
Publicado em 20 de Abril de 2020 às 08:57

A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho
A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução/Instagram @gizellybicalho
Gizelly Bicalho, eliminada do "BBB 20" na última semana, partiu rumo a Piaçu, no interior do Espírito Santo, na tarde deste domingo (19). Lá, teve uma pequena carreata, foguetes queimados e aproveitou para rever familiares. Depois, seguiu para Iúna, região próxima, e foi recebida com direito até a frota de veículos que ovacionaram a chegada da capixaba. 
Usando máscara de proteção por conta da pandemia do novo coronavírus, ela fez vídeos mostrando o trajeto até sua casa. Já no local, ela exibiu sua avó nas redes sociais e outros familiares.
Durante as gravações que foram publicadas em seu Instagram, a Furacão disse que até foguetes marcaram sua chegada ao local.

"GANHOU" UM CARRÃO!

Nos stories, ela também fez questão de mostrar que, se não ganhou um carro dentro do reality, fora do confinamento ela foi "presenteada" com um possante branco e exibiu a verdadeira máquina na web. Mas, de acordo com a mãe da advogada, a produtora rural e empresária Márcia Machado, o veículo foi "dado" por uma amiga só de brincadeira para a Furacão divertir os fãs com o post hilário. 
"O carro que ela (Gizelly) tem é outro (risos). Mas nós ficamos muito contentes com a recepção em Iúna e Piaçu. Foi muito emocionante", relata Márcia à reportagem. 
A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho exibe carro que ganhou fora do reality da Globo em Piaçu, no Espírito Santo
  Crédito: Reprodução/Instagram @gizellybicalho
Assim que chegou a Vitória, depois de cumprir agenda de gravações na Globo, no Rio, ela falou com a Coluna Pedro Permuy sobre as polêmicas dentro da casa, desafetos e para quem ficou sua torcida para o reality. "Ser de verdade é um preço que eu sempre pago", comentou, durante a entrevista

