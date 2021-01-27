"BBB 21": Nego Di: "Sou machista, homofóbico, racista, gordofóbico"

"BBB 21": o humorista Nego Di conversa no quarto Crédito: TV Globo/Reprodução

Em uma conversa nesta terça-feira (26) com os brothers do BBB 21 , o humorista Nego Di, membro do grupo Camarote, afirmou que costuma ser preconceituoso. Durante o diálogo ele disse também que agora é seu momento de mudar e deixar de ser racista e homofóbico, dentre outros preconceitos.

"Sou machista, sou homofóbico, sou racista, sou gordofóbico. A diferença entre mim e uma pessoa que talvez quer fazer mal a essas pessoas é que eu entendi que isso precisava parar dentro de mim. Cada um tem seu momento", disse o humorista.

Ele ainda afirmou que sua mãe também é machista e que as pessoas precisam evoluir: "Só que cada pessoa tem seu processo de evolução. E o meu processo é agora, eu quero mudar agora", continuou. Ele e o ator Lucas Penteado, venceram a primeira prova de resistência ganhando imunidade.

Os outros seis participantes do reality estão juntos em uma casa separada. Lumena, Juliette e Arthur, do grupo Pipoca, e Fiuk, Projota e Viih, do grupo Camarote, foram os mais votados pelo público para começarem a semana imunes e permanecerão no outro local por tempo ainda não informado.