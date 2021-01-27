Bianca Andrade, a Boca Rosa, paga R$ 150 mil à Globo após processo

Na decisão mais recente proclamada, o processo foi arquivado e a influenciadora teve de arcar com uma multa de R$ 150 mil. Segundo a assessoria da artista, ela e a Globo chegaram a um acordo e querem manter bom relacionamento. Ela também diz não ter agido com má intenção.

Na época do começo do processo, no meio de 2020, os advogados da Globo alegavam em um trecho do processo que Bianca teria tido dolo em não avisar, ou seja, teria enganado a emissora e não apenas se esquecido deste detalhe. A ação ainda apontava que Bianca teria usado de sua exposição no BBB 20 para triplicar as vendas dos produtos de sua marca própria.