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Quebra de contrato

Bianca Andrade, a Boca Rosa, paga R$ 150 mil à Globo após processo

Os advogados da Globo alegavam em um trecho do processo que Bianca teria tido dolo em não avisar a emissora sobre outro reality, ou seja, teria enganado a direção do BBB

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 08:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jan 2021 às 08:43
A empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa
A empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa Crédito: Reprodução/Instagram @bianca
A influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, 26, e a Globo entraram em um acordo na Justiça para extinguir um processo movido por conta de uma quebra de contrato por parte de Bianca.
Na ocasião, o problema teria sido uma quebra de contrato de exclusividade com a emissora. Para entrar no BBB 20 ela não avisou que também havia gravado participação em um outro reality show. O valor estipulado era de R$ 500 mil.
Na decisão mais recente proclamada, o processo foi arquivado e a influenciadora teve de arcar com uma multa de R$ 150 mil. Segundo a assessoria da artista, ela e a Globo chegaram a um acordo e querem manter bom relacionamento. Ela também diz não ter agido com má intenção.

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Na época do começo do processo, no meio de 2020, os advogados da Globo alegavam em um trecho do processo que Bianca teria tido dolo em não avisar, ou seja, teria enganado a emissora e não apenas se esquecido deste detalhe. A ação ainda apontava que Bianca teria usado de sua exposição no BBB 20 para triplicar as vendas dos produtos de sua marca própria.

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