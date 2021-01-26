Mãe revela estado de saúde de Ygona Moura e quebra silêncio sobre "morte"

"Pessoal, aqui é a mãe da Ygona, a Ygona está viva. O estado dela ainda é bem grave, porém estável, graças a Deus", diz o início da mensagem, que foi ao ar pelas redes da própria influencer.

E finalizou: "Estamos em oração dia e noite pela vida dela. Informações sobre seu estado de saúde só serão postadas pelo Instagram dela. Qualquer informação que não for por este canal ou postada por mim é fake".