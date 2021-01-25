Na UTI com Covid-19, saúde de influenciadora Ygona Moura piora

Ygona Moura, que está internada em estado grave de Covid-19 em UTI, teve piora no quadro de saúde. Pelos stories da influenciadora no Instagram, a família pediu ajuda.
"Gente, a Ygona não está melhorando. Hoje ela está pior do que ontem, nos ajude, Senhor", legendou a família.
Apesar do estado de saúde crítico, Ygona acabou movimentando as discussões na web assim que surgiu recebendo atendimento médico por ter sido infectada pelo coronavírus. Antes de adoecer, a blogueira apareceu em vídeos que ela mesma postou incentivando aglomerações, assumindo que havia desrespeitado os protocolos de saúde e ainda contando detalhes das festas clandestinas que estava frequentando.
"Gente, que noite foi essa? Noite de aglomeração com sucesso. Estava por tudo aquela festa e saí de lá quase 8h da manhã. Aglomerei mesmo e recebi bem para isso. Hoje, estou aqui pela Tiradentes, estou caçando um baile, quero aglomerar de novo, estava morrendo de saudade de aglomerar", disse ela, em uma das ocasiões.