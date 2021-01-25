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Família pede ajuda

Na UTI com Covid-19, saúde de influenciadora Ygona Moura piora

Antes de ser internada pelo coronavírus, Ygona gerou polêmica ao assumir que estava participando de festas clandestinas em meio à pandemia

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 10:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2021 às 10:11
A influenciadora Ygona Moura
A influenciadora Ygona Moura Crédito: Reprodução/Instagram @ygona.moura
Ygona Moura, que está internada em estado grave de Covid-19 em UTI, teve piora no quadro de saúde. Pelos stories da influenciadora no Instagram, a família pediu ajuda. 
"Gente, a Ygona não está melhorando. Hoje ela está pior do que ontem, nos ajude, Senhor", legendou a família. 
Apesar do estado de saúde crítico, Ygona acabou movimentando as discussões na web assim que surgiu recebendo atendimento médico por ter sido infectada pelo coronavírus. Antes de adoecer, a blogueira apareceu em vídeos que ela mesma postou incentivando aglomerações, assumindo que havia desrespeitado os protocolos de saúde e ainda contando detalhes das festas clandestinas que estava frequentando. 

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"Gente, que noite foi essa? Noite de aglomeração com sucesso. Estava por tudo aquela festa e saí de lá quase 8h da manhã. Aglomerei mesmo e recebi bem para isso. Hoje, estou aqui pela Tiradentes, estou caçando um baile, quero aglomerar de novo, estava morrendo de saudade de aglomerar", disse ela, em uma das ocasiões. 

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