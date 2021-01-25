Na UTI com Covid-19, saúde de influenciadora Ygona Moura piora

A influenciadora Ygona Moura Crédito: Reprodução/Instagram @ygona.moura

"Gente, a Ygona não está melhorando. Hoje ela está pior do que ontem, nos ajude, Senhor", legendou a família.

Apesar do estado de saúde crítico, Ygona acabou movimentando as discussões na web assim que surgiu recebendo atendimento médico por ter sido infectada pelo coronavírus. Antes de adoecer, a blogueira apareceu em vídeos que ela mesma postou incentivando aglomerações, assumindo que havia desrespeitado os protocolos de saúde e ainda contando detalhes das festas clandestinas que estava frequentando.