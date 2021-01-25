AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Arrasou!

Vídeo: mãe de Alexandre Pires participa do "The Voice Mais"

Tanto a mãe, Abadia Pires, quanto o pai do cantor de pagode são músicos

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 08:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jan 2021 às 08:38
A cantora Abadia Pires, mãe de Alexandre Pires
A cantora Abadia Pires, mãe de Alexandre Pires Crédito: TV Globo/Reprodução
Abadia Pires, mãe do cantor Alexandre Pires, é uma das pessoas que vão se apresentar no segundo dia de audições às cegas do The Voice+ deste domingo, 24. O programa, destinado a cantores com mais de 60 anos, tem Ludmilla, Mumuzinho, Daniel e Claudia Leitte no corpo de jurados. Tanto Abadia quanto o pai do cantor de pagode são músicos. Ela afirma que cantou durante toda a gestação dos três filhos - Alexandre, Fernando e João Pires - até o último mês. "Minha bolsa arrebentou em cima do palco", conta.
No programa deste domingo, a artista vai contar com o apoio de dois filhos. "Tenho certeza que ela está realizando um grande sonho da vida dela, e nosso também, porque a gente está aqui por ela", diz Alexandre Pires. João, que é backing vocal do irmão, incentiva a mãe: "a nossa cadeira, a minha, a dos meus irmãos, já estão viradas para a senhora desde que a gente nasceu".
O The Voice+ havia sido anunciado por Boninho em meados de agosto do ano passado e, dias depois, a Rede Globo abriu inscrições para a nova edição. A primeira versão do programa para maiores de 60 anos foi lançada nos Países Baixos em 2018 e se chama The Voice Senior.

Veja Também

Pegador e bonitão! Arcrebiano do “BBB 21” causava no ES, diz amigo do crossfit

"BBB21": Fiuk e Lumena confirmam favoritismo e ganham imunidade

"BBB 21" estreia hoje com dois capixabas e traz novidades; confira

Posteriormente, a atração se espalhou pela Europa e ganhou edições na Alemanha, Rússia e outros países. Além do Brasil, o México é o único país do continente americano que transmite a nova versão atualmente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música Rede Globo the Voice
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tributação dos dividendos: por que médicos devem repensar sua estrutura patrimonial?
A aniversariante Giovanna Rosa e André Rosa
Giovanna Rosa celebra aniversário com festa em Vitória; veja fotos
Morte suspeita / crime / homicídio
As cidades do Espírito Santo onde há maior risco de ser assassinado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados