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Internautas flagram rato no BBB 20, e animal ganha nome e perfil em rede social

Até a tarde desta quinta, ele já tinha mais seguidores que Hadson
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 16:09

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 16:09

Internautas flagram rato na cozinha VIP do BBB
Internautas flagram rato na cozinha VIP do BBB Crédito: Twitter/@thaleslafayette
Como já aconteceu com todos os participantes do Big Brother Brasil 20, dessa vez quem entrou para os assuntos mais comentados do Twitter foi o rato Genilson. Apesar de não ter passado por nenhuma seleção, o animal foi flagrado na cozinha VIP do reality.
Vários internautas compartilharam vídeos em que o suposto rato aparece, primeiro no chão ao lado de uma lata de lixo e, depois, em um armário de mantimentos da cozinha. Aparentemente, os quatro finalistas que ainda estão na casa não perceberam o intruso.
Na web, o ratinho ganhou o nome de Genilson e um perfil no Intagram, que na tarde desta quinta (23) já tinha 450 mil seguidores. Muitos internautas compararam a popularidade do animal com a de Hadson Nery, Lucas Gallina e Petrix Barbosa, que deixaram o programa e têm menos seguidores na rede social.
"Genilson, lenda carismática que conseguiu milhares de fãs e mesmo tendo um futuro incerto fez mais pelo BBB que o [Lucas] Chumbo e é considerado campeão moral dessa edição", brincou uma internauta, recordando o sufista, que foi o primeiro eliminado desta edição do programa.

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Além de muitos memes, alguns internautas recordaram ainda a mensagem dada pela Globo aos competidores, quando eles foram informados sobre a pandemia do novo coronavírus: "Tudo é limpo meticulosamente antes de chegar aos brothers".
A Globo foi procurada para comentar o caso, mas ainda não se manifestou. O programa, que está em sua reta final , deve ter uma nova formação de Paredão nesta quinta, para uma eliminação acontecer no sábado (25). A final acontece na segunda-feira (27).

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