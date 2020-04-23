Internautas flagram rato no BBB 20, e animal ganha nome e perfil em rede social

Internautas flagram rato na cozinha VIP do BBB Crédito: Twitter/@thaleslafayette

Como já aconteceu com todos os participantes do Big Brother Brasil 20, dessa vez quem entrou para os assuntos mais comentados do Twitter foi o rato Genilson. Apesar de não ter passado por nenhuma seleção, o animal foi flagrado na cozinha VIP do reality.

Vários internautas compartilharam vídeos em que o suposto rato aparece, primeiro no chão ao lado de uma lata de lixo e, depois, em um armário de mantimentos da cozinha. Aparentemente, os quatro finalistas que ainda estão na casa não perceberam o intruso.

bbb: estamos tomando todas as medidas necessárias para a segurança dos participantes nesse tempo de pandemia, tudo é limpo meticulosamente antes de chegar aos brothers

also bbb com um rato na cozinha: #BBB20 pic.twitter.com/1YpHBo9Hic — g (@gtwittou) April 22, 2020

Na web, o ratinho ganhou o nome de Genilson e um perfil no Intagram, que na tarde desta quinta (23) já tinha 450 mil seguidores. Muitos internautas compararam a popularidade do animal com a de Hadson Nery, Lucas Gallina e Petrix Barbosa, que deixaram o programa e têm menos seguidores na rede social.

"Genilson, lenda carismática que conseguiu milhares de fãs e mesmo tendo um futuro incerto fez mais pelo BBB que o [Lucas] Chumbo e é considerado campeão moral dessa edição", brincou uma internauta, recordando o sufista, que foi o primeiro eliminado desta edição do programa.

Além de muitos memes, alguns internautas recordaram ainda a mensagem dada pela Globo aos competidores, quando eles foram informados sobre a pandemia do novo coronavírus: "Tudo é limpo meticulosamente antes de chegar aos brothers".

UPDATE DO RATO BBB20: 7 horas se passaram e o mais novo brother segue firme na casa, mesmo com muito linchamento virtual e rejeição. campeão moral dessa edição! pic.twitter.com/S2AYtDhffH — g (@gtwittou) April 23, 2020