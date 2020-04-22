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Fora da casa

BBB 20: Eliminada, Mari descobre que está noiva e se decepciona com Gui e Petrix

Influenciadora assistiu às cenas de brothers falando sobre 'teste de fidelidade'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 11:49

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 11:49

Mari Gonzalez foi eliminada do BBB 20 com 54,16% dos votos
Mari Gonzalez foi eliminada do BBB 20 com 54,16% dos votos Crédito: Victor Pollak/Globo
Após ser eliminada do BBB 20 na noite desta terça-feira (21), Mari Gonzalez descobriu que estava noiva, uma vez que seu namorado, Jonas Sulzbach, aceitou o pedido feito pela sister dentro da casa.
O ex-BBB apareceu em chamada de vídeo, durante uma conversa de Mari com a apresentadora Ana Clara, e afirmou que sentiu muito orgulho da trajetória dela dentro da casa do reality show. Ao final, ele confirmou que sempre quis se casar com ela.
No início de fevereiro, enquanto estava confinada, Mari se declarou para o namorado, dizendo que queria se casar com ele. No Instagram, ele publicou o momento em que a sister se declarou, e escreveu na legenda: "Eu também quero me casar com você".

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Em live com os pais de Mari, Jonas também pediu a sister em casamento: "Quero que vocês saibam que a Mariana mudou minha vida para melhor, ela me fez crescer e amadurecer muito. Eu quero fazer ela muito feliz para o resto da vida dela. Vocês me permitem casar com ela?", questionou o ex-BBB, que recebeu um "sim" dos sogros.
MAIS DESCOBERTAS
Em conversa com Ana Clara, após a eliminação, Mari também viu as cenas em que os homens da casa falavam sobre o "Teste de Fidelidade". Ela ficou surpresa especialmente ao ver que Guilherme e Petrix estavam envolvidos: "Não esperava. Os dois não foram citados quando a briga aconteceu", disse.
Em relação às sisters, Mari revelou que teve um desentendimento com a Rafa fora da casa, e que só se acertou com ela nesta reta final. No entanto, segundo um vídeo que circula na internet, na saída do hotel, Jonas disse que Rafa e Pyong chamavam Mari de falsa, mas que "a edição não mostrava isso".

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