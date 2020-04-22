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Televisão

'Ela vai aparecer', diz Boninho sobre Dua Lipa na final do BBB 20

Artista canta 'Don't Start Now', música coreografada por Manu no reality
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 11:45

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 11:45

Dua Lipa no clipe de
Dua Lipa no clipe de "Break My Heart" Crédito: Reprodução/YouTube
Boninho, chefe do núcleo de reality shows da Globo, confirmou uma possível participação da cantora Dua Lipa via live na final do BBB 20, já que é ela quem canta a música "Don't Start Now", coreografada tantas vezes nesta 20ª edição por Manu Gavassi e os demais brothers.
A informação foi revelada via comentários do Instagram, após um seguidor escrever a mensagem: "Põe a Dua Lipa para gravar umas músicas para a final do programa". Boninho, então, respondeu: "Ela vai aparecer".
No último domingo (19), a cantora britânica publicou em seu perfil no Twitter o trecho de um vídeo em que Manu, Thelma, Rafa, Babu e Mari dançam ao som de sua música. Junto ao vídeo, ela escreveu "Brazil" e colocou um emoji de coração.
Boninho passou parte da madrugada desta quarta-feira (22) revelando no Instagram detalhes da reta final do BBB 20.
As informações foram dadas aos fãs que aproveitaram para fazer perguntas nos comentários da postagem de um vídeo em que ele elogia a equipe do BBB 20.
O chefe contou, por exemplo, que a prova da imunidade que definirá o primeiro finalista do programa será um quiz. Disse também que a próxima eliminação será sábado, e revelou que os brothers eliminados vão participar da final virtualmente.

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A uma pessoa que pediu para os quatro últimos jogadores -Babu, Manu, Rafa e -Thelma ficarem para a final, respondeu que essa hipótese não existe. "Não dá! É o jogo", disse.

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