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Reality show

BBB 20: próxima eliminação será sábado, revela Boninho

'Chefe' do BBB 20 conta também que o primeiro finalista será definido em um quiz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 09:01

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 09:01

O diretor Boninho
O diretor Boninho Crédito: Globo
Boninho, chefe do núcleo de reality shows da Globo, passou parte da madrugada desta quarta-feira (22) revelando no Instagram detalhes da reta final do BBB 20.
As informações foram dadas aos fãs que aproveitaram para fazer perguntas nos comentários da postagem de um vídeo em que ele elogia a equipe do BBB 20.
O chefe contou, por exemplo, que a prova da imunidade que definirá o primeiro finalista do programa será um quiz. Disse também que a próxima eliminação será sábado. Também revelou que os brothers eliminados vão participar da final virtualmente.

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A uma pessoa que pediu para os quatro últimos jogadores -Babu, Manu, Rafa e -Thelma ficarem para a final, respondeu que essa hipótese não existe. "Não dá! É o jogo", disse.
Boninho também elogiou a equipe que atua nos bastidores do BBB 20. "É um time top, que leva entretenimento para milhares de lares", afirmou.
Na edição desta terça (21), o jogo acabou para Mari Gonzalez, 26. A influenciadora teve 54,16% dos votos e foi eliminada do reality no penúltimo Paredão do programa, que acaba na próxima segunda-feira (27). Ela disputava a permanência na casa contra Manu Gavassi, que teve 41,24% dos votos, e Babu Santana, com 4,58%.

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