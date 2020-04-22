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Televisão

Mari Gonzalez é eliminada do Big Brother com 54,16% dos votos

Influenciadora disputou Paredão contra Manu Gavassi e Babu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 08:47

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 08:47

Mari Gonzalez foi eliminada do BBB 20 com 54,16% dos votos
Mari Gonzalez foi eliminada do BBB 20 com 54,16% dos votos Crédito: Victor Pollak/Globo
O jogo acabou para Mari Gonzalez, 26, no Big Brother Brasil 20. A influenciadora fitness teve 54,16% dos votos e foi eliminada do reality no penúltimo Paredão do programa, que acaba na próxima segunda-feira (27). Ela disputava a permanência na casa contra Manu Gavassi e Babu Santana. Mari foi indicada à berlinda por Rafa Kalimann, líder da semana.
Criticada ao longo do programa por uma suposta omissão diante das polêmicas do jogo, Gonzalez teve uma participação discreta ao menos até a saída de Flayslane, então sua grande aliada, eliminada do BBB no último dia 12.
Com a saída da paraibana, a influenciadora se aproximou mais de Ivy, e o público pode enfim conhecer seu jeito mais brincalhão. Mas a parceria durou pouco, porque Ivy deixou o programa no domingo (19).
Namorado da influenciadora há quatro anos, o modelo e ex-BBB Jonas Sulzbach, 34, disse que Mari não foi omissa, mas coerente com o que sempre foi. "Ela recebeu muitas críticas por não se posicionar, mas isso, na verdade, é coerência. Ela sempre manteve o mesmo posicionamento e o controle emocional, independentemente da circunstância. Dentro da casa os próprios participantes perceberam isso, viram que ela não está fazendo nenhum tipo. É o jeito dela."
No início do programa, Mari Gonzalez foi alvo de homens da casa que discutiram um plano em que o participante Lucas Galina tentaria seduzi-la -sendo uma mulher comprometida, a ideia era fazer com que ela perdesse popularidade fora do BBB. Revelado aos demais pela participante Marcela, o plano ficou conhecido como "teste de fidelidade".

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Mari evitou conflito direto com os brothers, e parte do público entendeu que ela perdeu, ali, uma chance de se posicionar e se destacar no jogo.
Se no início do jogo Mari foi vista como omissa, nas últimas semanas ela tentou resolver conflitos da convivência com Manu e Rafa Kalimann, por exemplo, e até virou alvo de piadas na internet por sua insistência em discutir a relação.

FAMA NO PÂNICO

Depois de cursar cinco períodos de educação física na Universidade Federal da Bahia, Mari Gonzalez decidiu largar o curso, em 2015, para ingressar no extinto programa Pânico, na Band. Lá ela começou como panicat, como eram chamadas as assistentes de palco do humorístico, mas logo foi promovida a repórter da atração, função em que ficou até 2017. Ainda nesse período, ganhou o apelido de Mari Baianinha.
Após deixar a TV, ela passou a focar no universo fitness e se tornou influenciadora digital, principalmente pelo Instagram. Atualmente com mais de 7 milhões de seguidores, Mari Gonzalez incentiva um estilo de vida saudável e dá dicas de treinos e alimentação.

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