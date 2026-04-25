STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo

A recente decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reacende um debate essencial no Direito de Família contemporâneo: até que ponto o nome civil deve refletir vínculos meramente formais ou, ao contrário, a realidade afetiva vivida pela pessoa?





No caso analisado, o Tribunal autorizou a retirada do sobrenome paterno do registro civil de um homem e de seus filhos, reconhecendo o abandono afetivo como justo motivo para a alteração.





A decisão reformou entendimento do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), que havia determinado não apenas a exclusão do sobrenome do pai registral, mas também a inclusão do sobrenome do pai biológico — medida considerada indevida pelo STJ por ausência de pedido expresso e, sobretudo, por desconsiderar a inexistência de vínculo afetivo.