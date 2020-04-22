Fora da casa

Ex-BBB Gizelly se torna presidente de comissão em associação de criminalistas

Capixaba que participou de reality da Globo disse que descobriu lado engraçado dentro da casa mais vigiada do país
Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 15:51

Gizelly Bicalho, advogada e ex-BBB capixaba Crédito: Reprodução/Instagram @gizellybicalho
Gizelly Bicalho é só felicidade após deixar a casa do Big Brother Brasil 20. Para quem pensava que não teria mais carreira no ramo jurídico, ela mesma se surpreendeu. Em entrevista a Lexa, a capixaba revelou que  foi nomeada presidente nacional da Jovem Advocacia Criminal da Abracrim (Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas), comissão da qual era presidente estadual pelo Espírito Santo antes de entrar no reality.
"Quando eu saí o presidente [da associação] no Espírito Santo mandou uma mensagem falando: 'Estou torcendo por você. Se você sair o cargo continua sendo seu.' Hoje ele me ligou e falou: 'Tenho uma novidade. Você não vai ser mais presidente estadual, vai ser a nacional'", disse Gizelly, durante o bate-papo.

A advogada Gizelly foi eliminada no Paredão do último dia 14, contra Babu e Mari. Enquanto a sister teve 54,79% dos votos, Mari teve 3,88%, e Babu 41,33%. Ainda na conversa com a cantora, a capixaba disse que descobriu o lado engraçado dentro da casa.
"Quando eu saí o Tiago, a produção, todo mundo falou: 'Você é muito engraçada'. Quando cheguei no hotel e comecei a ver as coisas, falei: 'Caraca, eu sou muito engraçada'. A Globo estava me perdendo, ainda bem que ela me achou", brincou.

