Ex-BBB Gizelly se torna presidente de comissão em associação de criminalistas

Gizelly Bicalho é só felicidade após deixar a casa do Big Brother Brasil 20. Para quem pensava que não teria mais carreira no ramo jurídico, ela mesma se surpreendeu. Em entrevista a Lexa, a capixaba revelou que foi nomeada presidente nacional da Jovem Advocacia Criminal da Abracrim (Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas), comissão da qual era presidente estadual pelo Espírito Santo antes de entrar no reality.
"Quando eu saí o presidente [da associação] no Espírito Santo mandou uma mensagem falando: 'Estou torcendo por você. Se você sair o cargo continua sendo seu.' Hoje ele me ligou e falou: 'Tenho uma novidade. Você não vai ser mais presidente estadual, vai ser a nacional'", disse Gizelly, durante o bate-papo.
A advogada Gizelly foi eliminada no Paredão do último dia 14, contra Babu e Mari. Enquanto a sister teve 54,79% dos votos, Mari teve 3,88%, e Babu 41,33%. Ainda na conversa com a cantora, a capixaba disse que descobriu o lado engraçado dentro da casa.
"Quando eu saí o Tiago, a produção, todo mundo falou: 'Você é muito engraçada'. Quando cheguei no hotel e comecei a ver as coisas, falei: 'Caraca, eu sou muito engraçada'. A Globo estava me perdendo, ainda bem que ela me achou", brincou.