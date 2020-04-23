Manu chora de emoção ao curtir show de Dua Lipa no BBB 20

A cantora Dua Lipa fez a alegria dos brothers no BBB 20 e cantou o clássico "Don't Start Now" em live internacional na festa desta quarta-feira (22).
A surpresa deixou os brothers loucos de felicidade. Hit da cantora, a música "Don't Start Now" foi coreografada inúmeras vezes nesta 20ª edição por Manu Gavassi e os demais participantes do reality.
"Gente, o que é isso? Eu não acredito", disse Manu, visivelmente emocionada e tímida com a homenagem. É a cantora do tamborzinho, Babu", disse ela depois.
Depois, Manu foi a única a se levantar para curtir mais de perto a artista britânica da qual é tão fã.
O diretor, Boninho, já havia falado que a artista iria aparecer na casa. Porém, muita gente imaginou que seria em uma final, que está marcada para o dia 27 de abril.
"Põe a Dua Lipa para gravar umas músicas para a final do programa", disse um seguidor na internet para o diretor. Boninho, então, respondeu: "Ela vai aparecer".
No último domingo (19), a cantora britânica publicou em seu perfil no Twitter o trecho de um vídeo em que Manu, Thelma, Rafa, Babu e Mari dançam ao som de sua música. Junto ao vídeo, ela escreveu "Brazil" e colocou um emoji de coração.