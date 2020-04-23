Manu chora de emoção ao curtir show de Dua Lipa no BBB 20

Dua Lipa faz show ao vivo para elenco do BBB 20 Crédito: Reprodução

A cantora Dua Lipa fez a alegria dos brothers no BBB 20 e cantou o clássico "Don't Start Now" em live internacional na festa desta quarta-feira (22).

A surpresa deixou os brothers loucos de felicidade. Hit da cantora, a música "Don't Start Now" foi coreografada inúmeras vezes nesta 20ª edição por Manu Gavassi e os demais participantes do reality.

"Gente, o que é isso? Eu não acredito", disse Manu, visivelmente emocionada e tímida com a homenagem. É a cantora do tamborzinho, Babu", disse ela depois.

VOCÊ TÁ FELIZ MANOELA? Dua Lipa cantando o smash hit Dont Start Now" no #BBB20 e a reação da Manu toda emocionada chorando. pic.twitter.com/cB03LRTQld — SPOPIFY (@portalspopify) April 23, 2020

Depois, Manu foi a única a se levantar para curtir mais de perto a artista britânica da qual é tão fã.

A Manu em pé chorando olhando pro telão desacreditada de que a Dua Lipa estava lá foi absolutamente o mundo todo pra gente ? #DuaLipaNoBBB #BBB20 pic.twitter.com/Ig5nV6G1I2 — Central Dua Lipa Brasil (@dualipacentral) April 23, 2020

O diretor, Boninho, já havia falado que a artista iria aparecer na casa. Porém, muita gente imaginou que seria em uma final, que está marcada para o dia 27 de abril.

"Põe a Dua Lipa para gravar umas músicas para a final do programa", disse um seguidor na internet para o diretor. Boninho, então, respondeu: "Ela vai aparecer".