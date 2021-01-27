"BBB 21": Carla Diaz cai no choro ao relembrar luta contra câncer

"BBB 21": a atriz Carla Diaz chora ao relembrar câncer Crédito: TV Globo/Reprodução

Carla Diaz não conseguiu segurar as lágrimas quando começou a relembrar sua luta contra o câncer enquanto conversava com todos os outros brothers do " BBB 21 " na noite desta terça (27).

A atriz, enquanto se apresentava para os colegas de confinamento, falou do momento da vida em que descobriu um câncer de tireoide. Na área externa da casa, ela ainda alertou que entrar no reality da Globo é um desafio pessoal.

"Muita gente deve pensar: 'é cena', mas, (xingamento), não é. É muito difícil pra todos nós. Acho que nós artistas a gente sempre tenta deixar a nossa vida pessoa e as pessoas que a gente ama mais guardada naquele nosso potinho, né? Estar aqui é se abrir para o mundo e até chorar pelo nariz", começou.