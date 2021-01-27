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"BBB 21": Carla Diaz cai no choro ao relembrar luta contra câncer

Atriz se emocionou ao falar da doença, que se manifestou na sua tireoide, e confessou aos brothers do "BBB 21" que estar no reality da Globo é um desafio

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2021 às 09:00
"BBB 21": a atriz Carla Diaz chora ao relembrar câncer Crédito: TV Globo/Reprodução
Carla Diaz não conseguiu segurar as lágrimas quando começou a relembrar sua luta contra o câncer enquanto conversava com todos os outros brothers do "BBB 21" na noite desta terça (27). 
A atriz, enquanto se apresentava para os colegas de confinamento, falou do momento da vida em que descobriu um câncer de tireoide. Na área externa da casa, ela ainda alertou que entrar no reality da Globo é um desafio pessoal. 
"Muita gente deve pensar: 'é cena', mas, (xingamento), não é. É muito difícil pra todos nós. Acho que nós artistas a gente sempre tenta deixar a nossa vida pessoa e as pessoas que a gente ama mais guardada naquele nosso potinho, né? Estar aqui é se abrir para o mundo e até chorar pelo nariz", começou.

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E concluiu: "Não sei se contei pra vocês que ano passado eu descobri um câncer. Graças a Deus, tá tudo certo já. Eu descobri a tempo e tô curada. Mas muita coisa mudou e um dos motivos que tô aqui hoje é por isso. Me deu muita força para ser essa mulher e artista que sou hoje. Eu tô exatamente para aprender com cada um de vocês e mostrar essa Carla que sou, que é imperfeita, com 30 anos, sendo 28 de carreira, e é isso". 

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