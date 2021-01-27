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Fiuk não quer romance no "BBB 21" e chora ao ouvir Harry Styles

Filho de Fábio Jr e irmão de Cleo Pires, o cantor disse ter medo de se relacionar e também abriu o coração sobre personalidade fechada

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 09:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2021 às 09:57
"BBB 21": Fiuk chora ao ouvir música de Harry Styles Crédito: TV Globo/Reprodução
Juliette e as demais confinadas que partiram para cima de Fiuk na noite desta terça (26), quando as casas do "BBB 21" se juntaram, podem tirar o cavalinho da chuva. Isso porque o bonitão não quer ter nenhum romance dentro do reality da Globo, como ele mesmo disse, por ter medo de se envolver. 
Ele fez a revelação amorosa em conversa com Sarah e Lucas Penteado. Na oportunidade, o filho de Fábio Jr disse: "Falando na boa, não sei o que vai acontecer aqui... Eu já assisti várias edições e tenho medo de rolar um beijinho aqui e (xingamento). Vira relacionamento e não quero. Eu quero viver isso aqui com todo mundo. Quero guardar a galera. Eu tenho muito receio de me envolver". 
Em outro momento, mostrando o quão intenso é o sentimento do confinamento, Fiuk se emocionou ao ouvir "Watermelon Sugar", hit bombado de Harry Styles - com quem, inclusive, o artista é bastante comparado na internet pelo estilo de roupas e aparência. 

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"É muito difícil estar aqui, eu sou muito fechado, eu tive uma vida muito difícil, ao contrário do que todo mundo pensa. Eu me poupei muito de me abrir", disse o irmão de Cleo Pires.
No Twitter, é claro, os internautas não deixaram as lágrimas musicais caírem em vão:

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