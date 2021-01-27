Fiuk não quer romance no "BBB 21" e chora ao ouvir Harry Styles

"BBB 21": Fiuk chora ao ouvir música de Harry Styles Crédito: TV Globo/Reprodução

Juliette e as demais confinadas que partiram para cima de Fiuk na noite desta terça (26), quando as casas do " BBB 21 " se juntaram, podem tirar o cavalinho da chuva. Isso porque o bonitão não quer ter nenhum romance dentro do reality da Globo, como ele mesmo disse, por ter medo de se envolver.

Ele fez a revelação amorosa em conversa com Sarah e Lucas Penteado. Na oportunidade, o filho de Fábio Jr disse: "Falando na boa, não sei o que vai acontecer aqui... Eu já assisti várias edições e tenho medo de rolar um beijinho aqui e (xingamento). Vira relacionamento e não quero. Eu quero viver isso aqui com todo mundo. Quero guardar a galera. Eu tenho muito receio de me envolver".

Em outro momento, mostrando o quão intenso é o sentimento do confinamento, Fiuk se emocionou ao ouvir "Watermelon Sugar", hit bombado de Harry Styles - com quem, inclusive, o artista é bastante comparado na internet pelo estilo de roupas e aparência.

"É muito difícil estar aqui, eu sou muito fechado, eu tive uma vida muito difícil, ao contrário do que todo mundo pensa. Eu me poupei muito de me abrir", disse o irmão de Cleo Pires.

No Twitter, é claro, os internautas não deixaram as lágrimas musicais caírem em vão:

coisas que eu JAMAIS pensei que veria: fiuk chorando ao som de harry styles

#BBBB21 pic.twitter.com/HCj2Wykbds — lua ☾ fiuk mundinho br (@iimlua) January 27, 2021

harry styles: me inspire me expire eu nao sei se conseguiria ficar sem a onda de açúcar da melancia ??



fiuk: ??????? — ciclopin (@ciclopin) January 27, 2021

fiuk chorando com uma música sobre sexo oral — veash (@veashgente) January 27, 2021