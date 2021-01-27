Fiuk não quer romance no "BBB 21" e chora ao ouvir Harry Styles

Ele fez a revelação amorosa em conversa com Sarah e Lucas Penteado. Na oportunidade, o filho de Fábio Jr disse: "Falando na boa, não sei o que vai acontecer aqui... Eu já assisti várias edições e tenho medo de rolar um beijinho aqui e (xingamento). Vira relacionamento e não quero. Eu quero viver isso aqui com todo mundo. Quero guardar a galera. Eu tenho muito receio de me envolver".
Em outro momento, mostrando o quão intenso é o sentimento do confinamento, Fiuk se emocionou ao ouvir "Watermelon Sugar", hit bombado de Harry Styles - com quem, inclusive, o artista é bastante comparado na internet pelo estilo de roupas e aparência.
"É muito difícil estar aqui, eu sou muito fechado, eu tive uma vida muito difícil, ao contrário do que todo mundo pensa. Eu me poupei muito de me abrir", disse o irmão de Cleo Pires.
No Twitter, é claro, os internautas não deixaram as lágrimas musicais caírem em vão: