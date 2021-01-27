Lutando pela vida

Em coma, saúde de Ygona Moura é crítica e família pede apoio: "Fé"

Influenciadora vem sendo criticada já que, antes de ser intubada pela Covid-19, frequentou festas clandestinas e encorajou aglomerações pelas redes sociais
Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 09:10

A influenciadora Ygona Moura Crédito: Reprodução/Instagram @ygona.moura
A mãe da influenciadora Ygona Moura voltou às redes sociais nesta terça (26) para se manifestar sobre o real estado de saúde da filha, internada por Covid-19
Em uma publicação, ela contou aos fãs da blogueira que após uma sequência de pioras na saúde de Ygona, o quadro clínico se estabilizou. No entanto, a situação ainda é crítica, já que ela está em coma e internada na UTI. No recado, a mãe pediu que os internautas orem pela saúde da filha. 

"Ygona ainda está intubada, e em coma. O quadro se mantém estável e sem nenhuma previsão. Continuamos firmes na fé", dizia o comunicado, que foi ao ar nas redes sociais. 

