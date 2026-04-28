Motociclista é flagrado transportando placa de trânsito na BR 482, em Cachoeiro

Um motociclista foi flagrado transportando uma placa de sinalização de trânsito na BR 482, entre as localidades de Coutinho e Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A cena chamou a atenção de Sthela Moulin, que viajava com o marido no sentido de Alegre, no último domingo (26).





Segundo ela, o condutor carregava a placa apoiada sobre as pernas por vários metros, conforme registrado em vídeo. “Eu estava voltando de Cachoeiro quando passamos por baixo daquela ponte, no sentido de Coutinho. Acredito que, ao chegar em Pacotuba, ele tenha parado, porque eu e meu esposo não o vimos mais”, relatou.





A Polícia Militar foi acionada para verificar possíveis irregularidades cometidas pelo motociclista, mas não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem.





O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) também foi procurado para informar se há registro de ausência de placas no trecho, porém ainda não respondeu.