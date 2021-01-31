"Me manda uma DM", pede Anitta em recado para capixaba Arthur

Depois de se referir ao participante capixaba Arthur Picoli, do BBB 21 (TV Globo), neste sábado (30) com um comentário picante - "Que tesão", escreveu ela no Instagram, sobre cena em que ele briga com Lucas Penteado -, Anitta voltou a usar suas redes sociais para deixar um recado ao brother. Ao que tudo indica, o interesse dela no rapaz é para valer.
"Arthur, se eu ainda estiver solteira, quando você sair da casa, me manda uma DM. Porque a minha vida é assim, né, a gente nunca sabe, pode ser que amanhã eu já casei com alguém, mas o script é esse", declarou a cantora nos Stories neste domingo (31).
Arthur vem ganhando popularidade no reality show. Atualmente, ele figura entre os cinco participantes do grupo Pipoca que mais conquistaram seguidores nas redes sociais desde o início do programa, ultrapassando a marca 616 mil em seu Instagram.
A artista aproveitou a oportunidade para também listar os demais participantes do reality para quem está torcendo. "Meu reizinho, meu reizinho sempre soube e sempre será. Meu reizinho apenas, é isso", disse ela a respeito de Projota.
Anitta se referiu a Carla Diaz com carinho, relembrando a amizade do início da carreira. "Ah, no início da minha carreira a gente era meio amiga, não lembro porque a gente se afastou. Vamos retornar essa amizade já." E apostou: "Acho que ela vai para a final."
E encerrou com uma mensagem para Gilberto. "Você está na minha lista da próxima festa que tiver na minha casa quando acabar o Corona, tá bom?"