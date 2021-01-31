BBB 21

"Me manda uma DM", pede Anitta em recado para capixaba Arthur

Anitta usou as redes sociais para deixar um recado para o capixaba Arthur Picoli, do BBB 21. Ao que tudo indica, o interesse dela no rapaz é para valer
Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 18:30

Anitta quer conhecer melhor  o capixaba Arthur Picoli, do BBB 21 Crédito: Divulgação
Depois de se referir ao participante capixaba Arthur Picoli, do BBB 21 (TV Globo), neste sábado (30) com um comentário picante - "Que tesão", escreveu ela no Instagram, sobre cena em que ele briga com Lucas Penteado -, Anitta voltou a usar suas redes sociais para deixar um recado ao brother. Ao que tudo indica, o interesse dela no rapaz é para valer.
"Arthur, se eu ainda estiver solteira, quando você sair da casa, me manda uma DM. Porque a minha vida é assim, né, a gente nunca sabe, pode ser que amanhã eu já casei com alguém, mas o script é esse", declarou a cantora nos Stories neste domingo (31).

Veja Também

“BBB 21”: “Ganhei um monte de nora”, brinca mãe de Arthur, ex-Mister ES

Arthur vem ganhando popularidade no reality show. Atualmente, ele figura entre os cinco participantes do grupo Pipoca que mais conquistaram seguidores nas redes sociais desde o início do programa, ultrapassando a marca 616 mil em seu Instagram.
A artista aproveitou a oportunidade para também listar os demais participantes do reality para quem está torcendo. "Meu reizinho, meu reizinho sempre soube e sempre será. Meu reizinho apenas, é isso", disse ela a respeito de Projota.
Anitta se referiu a Carla Diaz com carinho, relembrando a amizade do início da carreira. "Ah, no início da minha carreira a gente era meio amiga, não lembro porque a gente se afastou. Vamos retornar essa amizade já." E apostou: "Acho que ela vai para a final."
E encerrou com uma mensagem para Gilberto. "Você está na minha lista da próxima festa que tiver na minha casa quando acabar o Corona, tá bom?"

Veja Também

BBB 21: Carla Diaz chora após críticas de Fiuk

BBB 21: Caio e Juliette são primeiros da Pipoca com 1 milhão de seguidores

BBB 21: Capixaba Arthur dá "flechada" em Thaís e tenta match com sister

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

