Paquera no ar

BBB 21: Capixaba Arthur dá "flechada" em Thaís e tenta match com sister

O instrutor de crossfit já tinha revelado interesse na goiana para outros participantes. Sister só vai saber da flechada caso dê match com o brother no aplicativo de paquera da casa
Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2021 às 11:57

Arthur e Thaís no BBB 21. Capixaba "deu flechada" na sister em aplicativo de paquera Crédito: Reprodução/BBB 21
O capixaba Arthur Picoli usou o aplicativo de paquera da casa do Big Brother Brasil 21, nesta sexta-feira (29),  para tentar um "match" com a goiana Thaís Braz. Ele já tinha revelado interesse pela participante.
"Eu dei uma flechada nela ontem", confessou durante uma conversa com Projota.
A possibilidade de casal despertou a torcida dos internautas. Mas Tiago Leifert já avisou: Thaís só ficará sabendo que foi "flechada" por Arthur se o interesse for mútuo. Isso ainda não aconteceu. 

Enquanto não é correspondido, o instrutor de crossfit tem feito brincadeiras com outras sisters na casa. Durante conversava com Juliette, Arthur cogitou formar casal com a advogada.
Juliette estava falando de amigas que poderia apresentar a ele. Foi quando brincou que só as apresentaria se nada desse certo entre os dois.
"Estou dando as opções de amigas para ele paquerar se não der certo eu e ele", disse Juliette quando Bil passou. "Já deu certo", respondeu o galanteador. Os dois, então, se abraçaram.

