BBB 21: Capixaba Arthur dá "flechada" em Thaís e tenta match com sister

O capixaba Arthur Picoli usou o aplicativo de paquera da casa do Big Brother Brasil 21, nesta sexta-feira (29), para tentar um "match" com a goiana Thaís Braz. Ele já tinha revelado interesse pela participante.
"Eu dei uma flechada nela ontem", confessou durante uma conversa com Projota.
A possibilidade de casal despertou a torcida dos internautas. Mas Tiago Leifert já avisou: Thaís só ficará sabendo que foi "flechada" por Arthur se o interesse for mútuo. Isso ainda não aconteceu.
Enquanto não é correspondido, o instrutor de crossfit tem feito brincadeiras com outras sisters na casa. Durante conversava com Juliette, Arthur cogitou formar casal com a advogada.
Juliette estava falando de amigas que poderia apresentar a ele. Foi quando brincou que só as apresentaria se nada desse certo entre os dois.
"Estou dando as opções de amigas para ele paquerar se não der certo eu e ele", disse Juliette quando Bil passou. "Já deu certo", respondeu o galanteador. Os dois, então, se abraçaram.