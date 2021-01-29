Polêmica

"BBB 21": Karol Conká é acusada de xenofobia por comentário sobre Juliette

A cantora foi acusada de xenofobia ao falar sobre a colega de confinamento Juliette Freire, que é paraibana. A forma como a BBB se comporta tem sido alvo de comentários
Agência FolhaPress

29 jan 2021 às 17:51

BBB 21: a cantora Karol Conká Crédito: TV Globo/Reprodução
Karol Conká foi duramente criticada na internet nesta sexta-feira (29) por causa de comentários feitos no BBB 21 (Globo). A cantora foi acusada de xenofobia ao falar sobre a colega de confinamento Juliette Freire, que é paraibana.
A forma como Juliette se expressa, falando alto e tocando nas pessoas, tem sido alvo de comentários na casa. Em bate-papo com Sarah Andrade e Thaís Braz, Karol associou o comportamento da participante ao lugar onde ela nasceu.
A cantora disse que, segundo lhe explicaram, essa forma de falar seria comum no Nordeste. "É o jeito, lá na terra dessa pessoa é normal falar assim", contou. "Eu sou de Curitiba, é uma cidade muito reservadinha."
"Por mais que eu seja artista e rode pelo mundo, eu tenho os meus costumes", explicou. "Você foi criada lá", concordou Sarah. "Eu tenho muita educação para falar com as pessoas. Eu tenho meu jeito brincalhão, mas reparem que eu não invado, não desrespeito, não falo nem pegando nas pessoas. Eu acho estranho."
Karol finalizou dizendo que entendeu Juliette não se comportaria assim "por mal". "Achei que ela estava com alguma coisa comigo e eu fiquei me sentindo mal", explicou.

Veja Também

Nego Di vence prova e é o primeiro líder do "BBB 21"

"BBB 21": Juliette excede tempo no confessionário e provoca discussão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Rede Globo BBB 21
