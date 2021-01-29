Nego Di vence prova e é o primeiro líder do "BBB 21"

Depois de ganhar a primeira prova de resistência, Nego Di também venceu a primeira prova do líder do "BBB 21" na noite desta quinta (28) em dupla com Lucas Penteado.
Os dois tiveram que decidir quem ficaria com a liderança e quem levaria R$ 10 mil e o ator, que já estava imune, acabou ficando com o dinheiro. O humorista pegou a liderança.
Em seguida, o líder teve que dividir a casa entre vip e xepa. Lucas Penteado, Camilla de Lucas, João, Pocah, Karol Conká, Projota, Viih Tube, Lumena e Gilberto foram escolhidos para o vip. Rodolffo, Fiuk, Carla Diaz, Sarah, Kerline, Juliette, Caio, Arthur, Thaís e Arcrebiano ficaram na xepa.