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Já dividiu a casa

Nego Di vence prova e é o primeiro líder do "BBB 21"

Humorista fez prova com Lucas Penteado e os dois venceram a dinâmica. Nego Di ficou com a liderança e já dividiu a casa entre xepa e vip

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 08:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2021 às 08:41
BBB 21: o humorista Nego Di após vencer primeira prova do líder
BBB 21: o humorista Nego Di após vencer primeira prova do líder Crédito: TV Globo/Reprodução
Depois de ganhar a primeira prova de resistência, Nego Di também venceu a primeira prova do líder do "BBB 21" na noite desta quinta (28) em dupla com Lucas Penteado. 
Os dois tiveram que decidir quem ficaria com a liderança e quem levaria R$ 10 mil e o ator, que já estava imune, acabou ficando com o dinheiro. O humorista pegou a liderança. 

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Em seguida, o líder teve que dividir a casa entre vip e xepa. Lucas Penteado, Camilla de Lucas, João, Pocah, Karol Conká, Projota, Viih Tube, Lumena e Gilberto foram escolhidos para o vip. Rodolffo, Fiuk, Carla Diaz, Sarah, Kerline, Juliette, Caio, Arthur, Thaís e Arcrebiano ficaram na xepa. 

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