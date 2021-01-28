"BBB 21": capixabas Arthur e Arcrebiano prometem: "Estamos juntos"

Até o momento, pelo que consta, Arthur e Arcrebiano não tinham laços de amizade antes de entrarem no "BBB 21". Como mostrou a Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, já na noite desta quarta (27), a foto que supostamente mostrava os dois juntos com a ex-BBB Gizelly Bicalho é falsa e amigos e familiares garantem que eles não se conheciam.
No entanto, assim que se conheceram dentro do reality da Globo, decidiram se juntar. Na Festa Réveillon, na noite desta quarta (27), essa conexão ficou ainda mais forte. "Velho, a conexão foi imediata. Você sabe disso", disse Arthur a Arcrebiano.
O educador físico de Conduru, no Sul do Espírito Santo, que está imune por votação na primeira semana do "BBB 21", prometeu ao modelo até dar imunidade a ele se a dinâmica do jogo permitir. Apontando para seu cordão, que indica a impossibilidade de ir ao paredão, Arthur disse: "Se amanhã a gente for passar isso aqui (colar de imunidade) pra alguém, é seu".
Arcrebiano, por sua vez, prometeu dar o castigo do monstro ao amigo caso tenha a oportunidade. E Arthur declarou: "Pode dar, por favor. Velho, eu quero viver todas as emoções... Se isso valer imunidade ou transferir pra alguém, é seu. Você sabe disso".