"BBB 21": capixabas Arthur e Arcrebiano prometem: "Estamos juntos"

BBB 21: os capixabas e educadores físicos Arthur e Arcrebiano conversam durante festa Crédito: TV Globo/Reprodução

No entanto, assim que se conheceram dentro do reality da Globo, decidiram se juntar. Na Festa Réveillon, na noite desta quarta (27), essa conexão ficou ainda mais forte. "Velho, a conexão foi imediata. Você sabe disso", disse Arthur a Arcrebiano.

O educador físico de Conduru, no Sul do Espírito Santo, que está imune por votação na primeira semana do "BBB 21", prometeu ao modelo até dar imunidade a ele se a dinâmica do jogo permitir. Apontando para seu cordão, que indica a impossibilidade de ir ao paredão, Arthur disse: "Se amanhã a gente for passar isso aqui (colar de imunidade) pra alguém, é seu".