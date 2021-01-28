Globo nega boatos de demissão de William Bonner: "Não procede"

O jornalista William Bonner Crédito: Globo/João Cotta

A notícia de que William Bonner teria pedido para sair da Globo acabou tomando conta da internet nesta quarta-feira (27). No entanto, a assessoria de comunicação da emissora comunicou à Quem que a história não passa de uma mentira.

"Não procede", enviou o departamento de comunicação da Globo à publicação, quando questionado sobre a saída do âncora do Jornal Nacional.

A informação foi inicialmente dada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco no programa A Tarde é Sua, de Sonia Abrão. De acordo com o jornalista, o editor-chefe do principal telejornal do Brasil teria pedido para deixar a bancada do JN na última semana.