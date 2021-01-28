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Globo nega boatos de demissão de William Bonner: "Não procede"

Informação foi divulgada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco no programa A Tarde é Sua, de Sonia Abrão. à Quem, Globo diz que notícia "não procede"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2021 às 09:33

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 09:33

O jornalista William Bonner
O jornalista William Bonner Crédito: Globo/João Cotta
A notícia de que William Bonner teria pedido para sair da Globo acabou tomando conta da internet nesta quarta-feira (27). No entanto, a assessoria de comunicação da emissora comunicou à Quem que a história não passa de uma mentira. 
"Não procede", enviou o departamento de comunicação da Globo à publicação, quando questionado sobre a saída do âncora do Jornal Nacional. 
A informação foi inicialmente dada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco no programa A Tarde é Sua, de Sonia Abrão. De acordo com o jornalista, o editor-chefe do principal telejornal do Brasil teria pedido para deixar a bancada do JN na última semana. 

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“A intenção dele é deixar o comando do Jornal Nacional entre dezembro de 2021 e agosto de 2022. Então, já avisou com antecedência”, disse Lo-Bianco. 

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