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Após acusações da ex-noiva

Polícia faz buscas contra Nego do Borel e passaporte é retido

Agentes também apreenderam telefones e um computador do funkeiro em duas casas que pertencem a Nego. Mandado foi expedido após denúncias da ex-noiva, Duda Reis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2021 às 08:52

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 08:52

O cantor Nego do Borel
O cantor Nego do Borel Crédito: Globo/Fábio Rocha
A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) cumpriu, nesta quinta-feira (28), dois mandados de busca e apreensão contra Nego do Borel. As buscas são referentes à denúncia que a ex-noiva, Duda Reis, fez em relação ao cantor. 
A atriz afirma ter sido vítima de violência e ameaças. Ele nega. 
Segundo informações do G1, um dos mandados foi cumprido na casa de Nego no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Lá, agentes retiveram o passaporte do funkeiro. 
O outro endereço foi em São Paulo, onde o cantor estava. Lá, os policiais apreenderam telefones e um computador, de acordo com a publicação. 

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O cantor não se manifestou após a ação. Ele também prestou queixa contra a ex por injúria, difamação e calúnia. 

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