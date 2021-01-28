Polícia faz buscas contra Nego do Borel e passaporte é retido

A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) cumpriu, nesta quinta-feira (28), dois mandados de busca e apreensão contra Nego do Borel. As buscas são referentes à denúncia que a ex-noiva, Duda Reis, fez em relação ao cantor.
A atriz afirma ter sido vítima de violência e ameaças. Ele nega.
Segundo informações do G1, um dos mandados foi cumprido na casa de Nego no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Lá, agentes retiveram o passaporte do funkeiro.
O outro endereço foi em São Paulo, onde o cantor estava. Lá, os policiais apreenderam telefones e um computador, de acordo com a publicação.
O cantor não se manifestou após a ação. Ele também prestou queixa contra a ex por injúria, difamação e calúnia.