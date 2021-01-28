No "BBB 21", Karol Conká é processada em R$ 230 mil por empresária

Karol ConkÃ¡ Crédito: Globo/João Cotta

A cantora Karol Conká , 34, atualmente na casa do BBB 21 , está sendo processada por uma empresária do ramo da moda que alega que a artista não cumpriu com acordos numa parceria de venda de acessórios no Instagram.

Após produzir 80 peças e enviar para Conká com o intuito de receber divulgação, a artista não colocou o link da loja e disse que havia comprado as peças, o que e frustrou a vendedora. Agora, Bianka Grismino pede uma indenização de R$ 230 mil na Justiça. O caso, porém, mesmo que aceito pelo juiz, não deverá impactar na permanência de Conká no reality.

A reportagem teve acesso a todo o processo e cláusulas além das provas anexadas a favor de Bianka. Segundo a vendedora paulistana de 23 anos, que tem desde o final de 2020 uma loja virtual de mesmo nome nas redes sociais, a parceria com Conká começou por meio de uma iniciativa da plataforma Shopee à qual sua loja está vinculada.

Em outubro de 2020, houve um convite para que ela produzisse produtos para entregar para Karol Conká para que ela usasse e fizesse propaganda da sua loja virtual, que não usa maquinários e cujas peças são feitas artesanalmente. Há, inclusive, áudios anexados no processo que mostram conversas entre a Bianka e uma representante da Shopee sobre como se daria essa parceria e como a própria empresária poderia se beneficiar dessa possível divulgação. Procurada, essa representante disse que não trabalha mais na plataforma.

Bianka diz ter enviado 80 peças feitas de forma artesanal para o endereço de Karol. Ela também colocou descontos nelas e enviou como permuta para receber em divulgação. Conká tem atualmente quase dois milhões de seguidores. Só que nos Stories gravados por Conká e anexados no processo em nenhum momento ela cita ou marca a loja virtual da parceria em questão e também diz ter comprado os produtos. O link vinculado na página era somente o da plataforma Shopee. Bianka diz ter tido prejuízo.

Bianka também reclama que os brincos que enviou para Carol teriam sido usados no clipe "A Preta é Braba" e, mais uma vez, não recebido a divulgação combinada. A defesa de Bianka não sabe ao certo se a Shopee não avisou corretamente Karol sobre a loja parceira ou se foi Karol que decidiu não divulgar.

O processo foi iniciado no último dia 26 de janeiro de 2021, seis dias depois de os participantes do BBB 21 serem divulgados. Porém, a vendedora afirma que o processo já estava em fase de análise e realização desde o final do ano passado. Não é, portanto, oportunismo, mas uma coincidência de datas. Ela diz não saber que Karol estaria na mais nova edição do reality.

"Esse processo demorou para sair, pois sou pobre e paciente. Fiquei na negociação por muito tempo. Ela fez o clipe usando as peças da loja, eu comentei para marcar a minha loja e aí vem a parte chata. Ela disse que iria se desfazer das peças. Me deu uma bronca e um bloqueio nas redes sociais", comenta a vendedora.

A empresária reclama de ter sido chamada de "mentirosa, sem ética e sem profissionalismo" pela artista quando resolveu reclamar. Ela diz ter tentado enviar mensagens pela rede social e emails, mas que nunca teve retorno. Por isso, resolveu ir à Justiça e solicitar indenização por danos morais e materiais de R$ 230 mil de Karol e da Shopee.

Procurada, a assessoria de imprensa de Karol Conká não havia respondido às solicitações até a publicação deste texto. Porém, ao UOL, disse que a artista ainda não havia sido notificada e que desconhecia qualquer parceria entre a artista e a empresa, já que não haveria nada catalogado nem registrado sobre isso por sua equipe comercial.