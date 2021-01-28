"Não está fácil", diz Henri Castelli sobre tratamento após agressão

O ator Henri Castelli mostra rosto desfigurado após ser agredido Crédito: Reprodução/Instagram @henricastelli

O ator Henri Castelli , 42, mostrou em suas redes sociais o tratamento bucal a que está se submetendo após a agressão sofrida na véspera do Réveillon no interior de Alagoas. Ele teve uma fratura na mandíbula e chegou passar por uma cirurgia para resolver o problema.

"Se Deus quiser, chegaremos lá. Não está fácil, mas Deus é maior e vamos vencer sem sequelas", escreveu o ator ao som de "E Vamos à Luta", de Gonzaguinha. Ele já tinha mostrado no Instagram que está comendo comida pastosa e fria. "Não trocaria isso por nenhum churrasco", disse.

O ator revelou a agressão no último dia 11, também por meio de suas redes sociais, quando disse que "do nada eu fui puxado pelas costas, pelo pescoço, jogado no chão e fui agredido". "Vítima de socos e chutes que levaram a uma fratura exposta na minha mandíbula", afirmou.

Galeria Ator Henri Castelli relata agressão em Alagoas Ator Henri Castelli diz que foi 'covardemente' agredido com socos e chutes em Alagoas https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1688699994453084-ator-henri-castell-relata-agressao-em-alagoas#foto-1688699994524099 *** Na mesma semana em que revelou o caso, Henri Castelli afirmou, ao Fantástico que está fazendo terapia para tentar se acalmar. "Porque acordar de madrugada, você encosta no travesseiro e parece que é alguém te dando um soco", chegou a afirma ele.

Na reportagem, ele falou que não se lembra do que aconteceu antes que começasse a ser agredido, mas Lucas Dória, advogado que representa os empresários Guilherme Aciolly e Bernardo Malta, que foram indiciados pela polícia por lesão corporal grave.