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Medo de sequelas

"Não está fácil", diz Henri Castelli sobre tratamento após agressão

O ator revelou a agressão no último dia 11, também por meio de suas redes sociais, quando disse que "do nada eu fui puxado pelas costas, pelo pescoço, jogado no chão e fui agredido"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jan 2021 às 08:41

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 08:41

O ator Henri Castelli mostra rosto desfigurado após ser agredido
O ator Henri Castelli mostra rosto desfigurado após ser agredido Crédito: Reprodução/Instagram @henricastelli
O ator Henri Castelli, 42, mostrou em suas redes sociais o tratamento bucal a que está se submetendo após a agressão sofrida na véspera do Réveillon no interior de Alagoas. Ele teve uma fratura na mandíbula e chegou passar por uma cirurgia para resolver o problema.
"Se Deus quiser, chegaremos lá. Não está fácil, mas Deus é maior e vamos vencer sem sequelas", escreveu o ator ao som de "E Vamos à Luta", de Gonzaguinha. Ele já tinha mostrado no Instagram que está comendo comida pastosa e fria. "Não trocaria isso por nenhum churrasco", disse.
O ator revelou a agressão no último dia 11, também por meio de suas redes sociais, quando disse que "do nada eu fui puxado pelas costas, pelo pescoço, jogado no chão e fui agredido". "Vítima de socos e chutes que levaram a uma fratura exposta na minha mandíbula", afirmou.
Galeria Ator Henri Castelli relata agressão em Alagoas Ator Henri Castelli diz que foi 'covardemente' agredido com socos e chutes em Alagoas https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1688699994453084-ator-henri-castell-relata-agressao-em-alagoas#foto-1688699994524099 *** Na mesma semana em que revelou o caso, Henri Castelli afirmou, ao Fantástico que está fazendo terapia para tentar se acalmar. "Porque acordar de madrugada, você encosta no travesseiro e parece que é alguém te dando um soco", chegou a afirma ele.

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Na reportagem, ele falou que não se lembra do que aconteceu antes que começasse a ser agredido, mas Lucas Dória, advogado que representa os empresários Guilherme Aciolly e Bernardo Malta, que foram indiciados pela polícia por lesão corporal grave.
"Nunca, jamais existiu alguém com intenção de machucar o ator. Ele tentou dar um soco e Guilherme, para se defender, revidou. O Henri estava alterado, não sei se ele bebeu", argumentou Dória. Já o ator disse para a repórter ver o rosto dele, que daria para entender o que ele estava sentindo.

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