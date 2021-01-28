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"Ensaio nu faria, sim"

Ex-ator da Globo diz que recusou convite dos EUA para fazer pornô

Apesar de admitir ser apreciador de vídeos eróticos e ter recebido proposta de produtora de Los Angeles, Marlon Schuck falou à Quem que "não segue essa linha"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2021 às 09:23

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 09:23

O ator Marlon Schuck
O ator Marlon Schuck Crédito: Reprodução/Instagram @boymasculino @jockstrapobs/Montagem A GAZETA
Marlon Schuck, de 33 anos, teve um boom na popularidade assim que anunciou seu perfil no site OnlyFans, de comercialização de fotos e vídeos sensuais. Em entrevista à Quem, o ex-ator de Malhação, da Globo, ainda disse que recusou um convite para ser astro do ramo pornô nos Estados Unidos. 
Ele, que trabalhou na novela teen nas temporadas de 2012 a 2015, revelou: "Semana passada recebi, de uma produtora internacional, um convite para fazer pornô em Los Angeles. Não tenho preconceito algum, sou um apreciador de vídeos assim. São atores, existe diretor, direcionamento de cena, um roteiro, uma equipe toda envolvida pra gerar conteúdo. Mas não sigo essa linha, e não quero no momento. A gravação seria em Puerto Vallarta, no México, durante 13 dias gravando, R$ 500 por cena. Mas não me chama atenção. Ensaio nu, faria sim". 

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Questionado sobre valores e sobre a possibilidade de o ramo erótico render mais do que o artístico, propriamente dito, Marlon retrucou: "Nem mexo nesse dinheiro, quero continuar gerando conteúdo como se aquele dinheiro não existisse. Depois eu vejo o que faço". 

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