Ex-ator da Globo diz que recusou convite dos EUA para fazer pornô

Ele, que trabalhou na novela teen nas temporadas de 2012 a 2015, revelou: "Semana passada recebi, de uma produtora internacional, um convite para fazer pornô em Los Angeles. Não tenho preconceito algum, sou um apreciador de vídeos assim. São atores, existe diretor, direcionamento de cena, um roteiro, uma equipe toda envolvida pra gerar conteúdo. Mas não sigo essa linha, e não quero no momento. A gravação seria em Puerto Vallarta, no México, durante 13 dias gravando, R$ 500 por cena. Mas não me chama atenção. Ensaio nu, faria sim".