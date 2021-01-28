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Ao trocar de roupa

"BBB 21": Kerline reclama de frio, se descuida e seio fica à mostra

Sister se descuidou e acabou mostrando demais em uma hora em que foi se trocar e acabou deixando um dos seios à mostra por alguns segundos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2021 às 09:03

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 09:03

BBB 21: a sister Kerline conversa com Gilberto enquanto termina de se arrumar
BBB 21: a sister Kerline conversa com Gilberto enquanto termina de se arrumar Crédito: TV Globo/Reprodução
A baixa temperatura que fica controlada dentro da casa do "BBB 21" não está agradando nem um pouco a sister Kerline, que reclamou de frio nesta quarta-feira (27). 
Depois de tomar um banho e se arrumar, a sister fez sua consideração sobre o frio: "Meu Deus, que frio!". 

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Em seguida, a loira acabou também virando assunto na internet por uma cena que protagonizou na hora que foi se trocar. Ainda sem jeito por conta das dezenas de câmeras internas, Kerline acabou deixando um dos seios à mostra enquanto mudava a roupa. 

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