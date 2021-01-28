"BBB 21": Kerline reclama de frio, se descuida e seio fica à mostra

A baixa temperatura que fica controlada dentro da casa do "BBB 21" não está agradando nem um pouco a sister Kerline, que reclamou de frio nesta quarta-feira (27).
Depois de tomar um banho e se arrumar, a sister fez sua consideração sobre o frio: "Meu Deus, que frio!".
Em seguida, a loira acabou também virando assunto na internet por uma cena que protagonizou na hora que foi se trocar. Ainda sem jeito por conta das dezenas de câmeras internas, Kerline acabou deixando um dos seios à mostra enquanto mudava a roupa.