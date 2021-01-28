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Deu treta!

"BBB 21": Juliette excede tempo no confessionário e provoca discussão

Confusão aconteceu porque a advogada e maquiadora passou tempo demais fazendo o raio-X no confessionário e deixou pouco tempo aos colegas

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 18:23

Publicado em 

28 jan 2021 às 18:23
Juliette esqueceu que quatro participantes ainda precisavam participar e precisou ser interrompida para deixar o confessionário
Juliette esqueceu que quatro participantes ainda precisavam participar e precisou ser interrompida para deixar o confessionário Crédito: Reprodução/GShow
Em uma primeira semana bastante movimentada, o Big Brother Brasil 21 voltou a registrar treta entre seus participantes na manhã desta quinta-feira (28). Dessa vez, a confusão aconteceu porque a advogada e maquiadora Juliette passou tempo demais fazendo o raio-X no confessionário e deixou pouco tempo aos colegas.
A dinâmica de avaliar os demais competidores acontece todos os dias e é obrigatória e com tempo contado, sob o risco de a produção confiscar estalecas (o dinheiro vigente na casa) dos brothers. Nesta manhã, no entanto, Juliette esqueceu que faltavam quatro participantes do "BBB 21" ainda para participar e precisou ser interrompida por alguns deles para deixar o confessionário.
Devido à desatenção da sister, restou apenas 12 minutos para Lumena, Nego Di, Pocah e Lucas Penteado fazerem o raio-X, o que irritou alguns deles. Lumena foi uma das que mais se incomodou e disparou "se organize aí, preste atenção" para Juliette, que tentou se explicar e se desculpar pelo ocorrido.

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Lumena afirmou ainda que não pôde expressar seus verdadeiros sentimentos durante o raio-X. "Eu tive que raciocinar pelo coletivo e colocar o mesmo emoji", afirmou. "Eu sei que a missão que a gente tem aqui é não ir para o paredão, mas sobretudo se escutar porque, brother, eu estou muito chateada, eu estou segurando muito a minha onda."
Na quarta-feira (27), uma outra confusão já tinha provocado discussão e choro na casa do BBB 21. Na ocasião, os homens se maquiaram e se vestiram de mulher, como parte de uma dinâmica da Avon, patrocinadora do programa. O desfile improvisado, no entanto, foi visto como um desrespeito às pessoas transgênero e travestis.
"O que você brincou hoje, para outras pessoas e outros grupos, o nome é violência", chegou a afirmar Lumane, provocando muita conversa e até choro. "Eu fui pego de surpresa por você, eu venho de um meio diferente que o seu, nem melhor nem pior. Meu meio é de um machismo extremo!", justificou Caio.

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