"BBB 21": Juliette excede tempo no confessionário e provoca discussão

Juliette esqueceu que quatro participantes ainda precisavam participar e precisou ser interrompida para deixar o confessionário Crédito: Reprodução/GShow

Em uma primeira semana bastante movimentada, o Big Brother Brasil 21 voltou a registrar treta entre seus participantes na manhã desta quinta-feira (28). Dessa vez, a confusão aconteceu porque a advogada e maquiadora Juliette passou tempo demais fazendo o raio-X no confessionário e deixou pouco tempo aos colegas.

A dinâmica de avaliar os demais competidores acontece todos os dias e é obrigatória e com tempo contado, sob o risco de a produção confiscar estalecas (o dinheiro vigente na casa) dos brothers. Nesta manhã, no entanto, Juliette esqueceu que faltavam quatro participantes do "BBB 21" ainda para participar e precisou ser interrompida por alguns deles para deixar o confessionário.

Devido à desatenção da sister, restou apenas 12 minutos para Lumena, Nego Di, Pocah e Lucas Penteado fazerem o raio-X, o que irritou alguns deles. Lumena foi uma das que mais se incomodou e disparou "se organize aí, preste atenção" para Juliette, que tentou se explicar e se desculpar pelo ocorrido.

Lumena afirmou ainda que não pôde expressar seus verdadeiros sentimentos durante o raio-X. "Eu tive que raciocinar pelo coletivo e colocar o mesmo emoji", afirmou. "Eu sei que a missão que a gente tem aqui é não ir para o paredão, mas sobretudo se escutar porque, brother, eu estou muito chateada, eu estou segurando muito a minha onda."

Na quarta-feira (27), uma outra confusão já tinha provocado discussão e choro na casa do BBB 21. Na ocasião, os homens se maquiaram e se vestiram de mulher, como parte de uma dinâmica da Avon, patrocinadora do programa. O desfile improvisado, no entanto, foi visto como um desrespeito às pessoas transgênero e travestis.