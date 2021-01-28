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Sucesso mundial

Marília Mendonça ultrapassa Beatles em número de seguidores no Spotify

De acordo com a gravadora Som Livre, cantora foi a artista mais ouvida do Brasil por dois anos consecutivos na plataforma digital
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jan 2021 às 16:45

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 16:45

O sucesso da cantora sertaneja Marília Mendonça (25) não para de aumentar. Segundo a gravadora Som Livre, ela passou os Beatles em números de seguidores no Spotify. Com 18,5 milhões de fãs no serviço de streaming de músicas e podcasts, a "rainha da sofrência" é seguida por mais pessoas que nomes como AC/DC, Katy Perry, Sia, Linkin Park, The Chainsmokers, Kendrick Lamar e Michael Jackson.
A cantora Marília Mendonça
A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora
Segundo informações também da Som Livre, ela é a artista mais seguida no streaming no Brasil, e está na 41ª posição no ranking mundial. Em 2020, Marília foi a artista mais ouvida do Spotify no país, repetindo sua posição de 2019. Uma de suas músicas mais escutadas é "Supera - Ao Vivo", que tem mais de 172 milhões de reproduções.
Os números grandes da carreira da cantora não param por aí. No YouTube, seu canal é o 38º maior no nicho da música em número de visualizações. Ela conta com 20,9 milhões de inscritos e um de seus vídeos mais assistidos é o do clipe oficial do DVD de "Infiel", que tem 530 milhões de visualizações. Em abril de 2020, segundo um levantamento do YouTube, sua live chegou a ser a mais vista do mundo.

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No Instagram, a sertaneja acumula mais de 34 milhões de seguidores, para quem ela publica vídeos e fotos de seu trabalho e de seu filho, Léo, que completou 1 ano em dezembro de 2020. "Mãe do Léo e algumas outras coisas", escreveu ela na descrição da rede social.
No final de 2020, a cantora participou da edição especial de Natal do programa de culinária "Masterchef", da Band. Em uma competição contra Maraísa, da dupla com Maiara, e César Menotti, da dupla com Fabiano, Marília e o cantor Péricles venceram.

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