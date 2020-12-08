Marília Mendonça diz que fãs 'abandonaram o barco' depois que ela ficou grávida

A cantora Marília Mendonça e seu filho, Léo Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendonacantora

A cantora Marília Mendonça, 25, revelou por meio das redes sociais que muita gente parou de segui-la e até de gostar dela depois que anunciou a gravidez do filho, Léo, fruto de seu relacionamento com Murilo Huff, 25.

"Quando veio a notícia da gravidez, muitos fãs abandonaram o barco. Nada me deixou mais chateada nessa vida. Se você ama o meu filho, você me ama. Obrigada por tanto carinho com meu pequeno!", escreveu ela.

Agora, o momento é de já pensar na festinha do herdeiro que completará seu primeiro ano de vida no próximo dia 16. Mas há aqueles fãs que não só permaneceram ao lado dela como a apoiam com o menino. E a esses fãs ela fez questão de agradecer.

"Obrigada aos fãs que mandaram e estão mandando presente para o Léo. Obrigada a todos os fãs que amam ele, desde quando foi anunciada a sua chegada. Meu coração fica quentinho", publicou Marília.

quando veio a notícia da gravidez, muitos fãs abandonaram o barco. nada me deixou mais chateada nessa vida. se vc ama o meu filho, vc me ama! obrigada por tanto carinho com meu pequeno! ?? — marilinha DEPRE (@MariliaMReal) December 7, 2020

No âmbito pessoal, Marília está feliz da vida. Marília Mendonça e Murilo Huff são um casal de novo. Os cantores são pais do menino Léo e haviam confirmado a separação em julho, após cerca de dois anos de relacionamento.

Na época da separação, Mendonça disse que os dois estão sofrendo com o fim do relacionamento, e negou que o motivo tenha sido ciúme ou traição. Os dois continuaram mantendo boa relação e aparecendo juntos em fotos nos "mesversários" do filho.