Laerte deixa UTI depois de melhora em seu quadro de Covid-19

A artista Laerte Coutinho Crédito: Reprodução redes sociais

Na tarde desta quinta-feira (28), a cartunista Laerte Coutinho, de 69 anos, deixou a UTI do InCor, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, e foi transferida para o quarto, após apresentar melhora em seu quadro de Covid-19.

Segundo o boletim do hospital, Laerte vai permanecer em tratamento medicamentoso durante os próximos dias, com auxílio de cateter de oxigênio e fisioterapia respiratória.

"A não ser que ocorra intercorrência importante na evolução da paciente, novo boletim médico será divulgado somente em sua alta hospitalar", informou o InCor.